BANCUL ZILEI | Femeia zăpăcită și cafeaua de dimineață

De: Mirela Loșniță 02/11/2025 | 11:31
E duminică, weekendul se aproprie de sfârșit, dar noi continuăm distracția. Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă gluma zilei. Este o situație savuroasă, care o să vă aducă zâmbetul pe buze. Așadar, luați-vă câteva momente pentru a vă relaxa, mai ales că urmează o nouă săptămână plină. Spor la râsete și voie bună!

– O cafea, vă rog!
– Normală?
– Nu! Să mi-o faceți, vă rog, un pic mai zăpăcită așa ca mine, să am cu cine râde!..

Alte bancuri

Eu și iubita mea vrem să ne facem un tatuaj în palmă

– Salut, eu și iubita mea vrem să ne facem un tatuaj în palmă, pe palma mea dreaptă o jumătate de inimă și în mijloc jumătate din semnul infinitului, iar pe palma ei stângă cealaltă jumătate de inimă și cealaltă jumătate din semnul infinitului. Poți?
– Salut, pot, dar să știi că tatuajele în palmă nu țin mai mult de două luni.
– E perfect, poți să pui mai puțin tuș, gen să țină doar o lună că nu durează relația noastră atât.

Preotul satului merge la poliția din localitate și se plânge: 

– Fiule, ajută-mă, mi-au furat bicicleta. Ce să mă fac?
– Ce să vă faceți, părinte? Duminica la slujbă trebuie să spuneți cele 10 porunci și când ajungeți la Nu Fura, uitați-vă bine în jur pentru că cel care se va ascunde, ăla e hoțul.
După slujbă, popa merge la polițai.
– Dumnezeu să te binecuvânteze, fiule, mi-am găsit bicicleta.
– S-a întâmplat precum v-am zis eu?
– Aproape…Am început să enumăr poruncile și când am ajuns la Nu preacurvi, mi-am adus aminte imediat unde am lăsat-o.

BANC | „Numele meu este Mihai și vreau să îți spun că ești incredibil de frumoasă”

BANCUL ZILEI | Care sunt cele 5 secrete pentru a avea o relație reușită

