BANC | „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă. Acesta încearcă să se dea mare în fața colegilor, iar deznodământul este hilar.

Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bula.”

Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bula:

– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.

În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bula le spune colegilor:

– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?

Bulă și inspectorul

Inspecție la școala unde învăța Bulă. Ora de desen.

Inspectorul întreabă:

-Ei cine ne poate desena pe tablă o casă ?

-Bulă: eu, eu, eu !!!

Se duce la tablă si desenează un pătrat.

Inspectorul gândește:

„Iată o viziune naivă, dar cu accente cubiste”:

-Bravo Bulă, dar un pom poți face ? Bulă desenează alături un pătrat identic.

În mintea lui, inspectorul, atribuie si aceasta unei viziuni abstracte, promițătoare.

-Bine Bulă, fă și o pisica alături!

Bulă ia creta începe să deseneze un alt pătrat identic cu primele, se oprește la un moment dat și izbucnește în plâns:

-Nu știu pisicaaaaa…!

Alte bancuri amuzante

Mitică, un bărbat plăpând, n-a prea avut noroc în căsătorie. Prima lui soţie, activistă de partid, noaptea în pat, îi tot spunea:

– Mai mult şi mai bine, Mitică!

A doua, era profesoară:

– Repetă, Mitică! îi tot spunea.

A treia, farmacistă, îl înnebunise:

– Mitică, de trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz şi seara.

Dar acum, cu a patra, a avut noroc: inginer agronom. A fost înţelegătoare:

– Mitică, numai când poţi; pentru restul, chemăm soldaţii şi studenţii!

Bulă și noua lui soție

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

