Bancul începutului de săptămână | „Ce ai mâncat azi la prânz?”

Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi subliniază perfect diferența dintre viața real și cea de pe rețelele sociale. Deznodământul este hilar.

– Ce ai mâncat azi la prânz?

– Foie gras, Ratatouille și Clafoutis cu cireșe.

– Acum nu mai suntem pe Instagram, spune-mi sincer!

– Pufuleți!

„Sunt fierbinte, ce doriți?”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Alte bancuri amuzante

Soțul și soția în dormitor, aud cum vecinii lor fac dragoste. Soțul către soție:

– Hai să sărim un pic, ca vecinii noștri să creadă că facem dragoste.

Au sărit, după care s-au culcat. A doua zi la dejun, soția îi pune în fața soțului o farfurie goală:

– Mănâncă dragule.

– ??

– Lovește cu lingura-n farfurie, lasă să creadă vecinii că tu mănânci.

