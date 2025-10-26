BANC | Bulă și steaua căzătoare

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei de duminică. Este o glumă savuroasă, care o să vă aducă zâmbetul pe buze. Protagonistul zilei de astăzi este Bulă, care a văzut o stea căzătoare. Spor la râsete și voie bună!

– Ștrulă, aseară, după ce am ieșit din bar, pe drumul spre casă am văzut o stea căzătoare.

– Bravo, Bulă. Si ce dorintă ți-ai pus?

– Nu am apucat! Pentru că steaua s-a întors către mine și mi-a zis:

„Nu-ți pune nicio dorintă, pentru că nu am căzut. M-au împins!”

Banc bonus: Pescuitul interzis

– Bună ziua, ce faceți acolo?

– Citesc, răspunse ea, deși se gândea că e destul de evident.

– Sunteți într-o zonă unde pescuitul este interzis!

– Dar nu pescuiesc, nu se vede?!

– Da, dar aveți cu dvs. tot ce vă trebuie: undiță, momeală…

– Sunt ale soțului, au rămas în barcă…

– Îmi pare său, vă rog să mă urmați! Va trebui să vă amendez.

– Dacă o faceți, vă reclam pentru tentativă de viol!

Bulă și Ștrulă, la închisoare

Bulă și Ștrulă, la închisoare:

– Bulă, tu cum ai ajuns aici?

– Pe scurt, tinerețe fără experiență. Cam atât, Ștrulă!

– Cum tinerețe, când ai peste 60 de ani?

– Așa este, Ștrulă, dar avocatul meu avea doar 25.

