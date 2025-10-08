BANC | „Bulă, unde ai fost azi-noapte?”

CANCAN.RO ți-a pregătit cel mai tare banc cu Bulă și Bubulina. Gluma de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi. Cel mai comic personaj al românilor a dat de belea!

– Bulă, unde ai dormit azi-noapte?

– La un prieten, am dormit la el, Bubulino.

– Tocmai am sunat la toți cei 10 prieteni ai tăi. La 6 dintre ei ai dormit, la ceilalți 4 încă mai dormi.

Alte bancuri cu Bulă

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.

-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

Bulă beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului. Vine la el un poliţist:

-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.

-De ce, domnule poliţist?

– Deoarece este sediul Guvernului.

-Şi ce dacă, bă? Eu am bani să cumpăr toţi parlamentarii, senatorii şi miniştrii.

Apare şi nevasta lui Bulă.

-Scuzaţi-l, domnule poliţist, aşa face la beţie. Cumpără toate prostiile…

Adevărul lui Bulă

– Bubulino, azi facem 50 de ani de căsătorie.

– Da, Bulă! La mulți ani nouă!

– La mulți ani, dar vreau să îți spun, în sfârșit, adevărul.

– Ce adevăr, Bulă?

– Acum 50 de ani, când ne-am cunoscut, eu de fapt am fluierat după un taxi, nu după tine…

Bulă, Bubulina și scumpirile lui Bolojan

– Auzi, Bulă?! Ar trebui să renunți la alea 6 beri pe care le bei zilnic, tu n-ai auzit de criză, de scumpirile lui Bolojan?

– Bubulinoo, dar nu mai bine reducem bugetul pentru fardurile tale?

– Aaa nu, nici gând așa ceva! Alea sunt, de fapt, pentru tine, să mă vezi mai frumoasă.

– Păi și eu te întreb, în acest caz: Și alea 6 beri pentru ce crezi că sunt?