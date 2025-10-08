BANC | „Bulă, unde ai fost azi-noapte?”

CANCAN.RO ți-a pregătit cel mai tare banc cu Bulă și Bubulina. Gluma de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi. Cel mai comic personaj al românilor a dat de belea!
– Bulă, unde ai dormit azi-noapte?
– La un prieten, am dormit la el, Bubulino.
– Tocmai am sunat la toți cei 10 prieteni ai tăi. La 6 dintre ei ai dormit, la ceilalți 4 încă mai dormi.
-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.
-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?
-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
După care maică-sa îl întreabă:
– De ce, fiule?
Bulă îi răspunde:
– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!
-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.
-De ce, domnule poliţist?
– Deoarece este sediul Guvernului.
-Şi ce dacă, bă? Eu am bani să cumpăr toţi parlamentarii, senatorii şi miniştrii.
Apare şi nevasta lui Bulă.
-Scuzaţi-l, domnule poliţist, aşa face la beţie. Cumpără toate prostiile…
– Bubulino, azi facem 50 de ani de căsătorie.
– Da, Bulă! La mulți ani nouă!
– La mulți ani, dar vreau să îți spun, în sfârșit, adevărul.
– Ce adevăr, Bulă?
– Acum 50 de ani, când ne-am cunoscut, eu de fapt am fluierat după un taxi, nu după tine…
– Auzi, Bulă?! Ar trebui să renunți la alea 6 beri pe care le bei zilnic, tu n-ai auzit de criză, de scumpirile lui Bolojan?
– Bubulinoo, dar nu mai bine reducem bugetul pentru fardurile tale?
– Aaa nu, nici gând așa ceva! Alea sunt, de fapt, pentru tine, să mă vezi mai frumoasă.
– Păi și eu te întreb, în acest caz: Și alea 6 beri pentru ce crezi că sunt?