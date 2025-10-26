BANCUL ZILEI | În timp ce examina o femeie, doctorul îi spune

CANCAN.RO v-a pregătit un banc care o să vă facă ziua mai frumoasă. Este vorba despre o întâmplare cu un doctor și pacienta lui. Ultima replică te va da pe spate! Spor la râsete și voie bună!

În timp ce examina o femeie, doctorul îi spune:

-Inima, plămânii, pulsul și presiunea arterială sunt bune. Acum, vreau să văd partea care vă bagă pe voi femeile în tot felul de necazuri.

Femeia începe să se dezbrace, dar este întreruptă de doctor.

-Nu, nu! Nu vă dezbrăcați! Doar scoateți limba!

BANC- Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Bulă și străinul din tramvai

Ajuns acasă de la muncă, Bulă vorbește cu soția lui:

— Bubulino azi mi s-a întâmplat o chestie ciudată. În timp ce mă aflam în tramvai, un tip mi-a strigat: „Hopaaa… IMPOTENTULE!”.

— Ei, sunt tot felul de nebuni. Nu-i mai băga și tu în seamă…

A doua zi, în timp ce Bulă mergea cu tramvaiul spre serviciu, același individ se apropie de el și îi strigă:

— Hopaaa… PÂRÂCIOSULE!

Alte bancuri amuzante

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

