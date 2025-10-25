Bancul sfârșitului de săptămână | De ce românilor le place horoscopul

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

Îmi place să citesc horoscopul. Este singurul loc unde am bani, iubit și plec foarte des în vacanțe!

Alte bancuri amuzante

Bulă era la examenul de istorie și profesorul îi pune o întrebare:

Profesorul: Bulă, spune-mi, cine a fost Napoleon?

Bulă: Napoleon a fost un general francez care a trăit în secolul XIX și a condus Franța.

Profesorul: Foarte bine. Și cum a murit Napoleon?

Bulă: Napoleon a murit otrăvit.

Profesorul: Ești sigur?

Bulă: Da, am citit că Napoleon a murit otrăvit cu arsenic.

Profesorul: E corect, Bulă. Dar cine l-a otrăvit?

Bulă, stând pe gânduri: Păi, domnule profesor, asta nu știu sigur. Dar am o bănuială că poate fi cineva din cei pe care i-a învins în bătălii.

Profesorul, zâmbind: Ei bine, Bulă, să știi că nu e important cine l-a otrăvit în examenul nostru. Important este că ai știut răspunsul la întrebare.

Un evadat se întoarce seara înapoi în închisoare. Un reporter îl întreabă:

-De ce v-ați întors la închisoare?

-Mai bine aici decât acasă!

-Cum așa?!

-Nu intru bine, pe ușa casei și nevastă-mea îmi zice:”Pe unde îmi umbli! Ai evadat deja de 8 ore…”

