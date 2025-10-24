Bancul de weekend | Când copiii petrec prea mult timp cu bătrânii

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

Nu mai lăsaţi copiii să stea prea mult timp cu bătrânii. Mi-am întrebat nepotul

câţi ani are, şi el mi-a

răspuns:

„Dacă dă Domnul,

împlinesc 6 în Noiembrie”

Alte bancuri amuzante

Soțul pleacă în deplasare

Soțul de pregătește să plece în deplasare și încearcă să-și liniștească soția:

– Da, ce plângi așa? O să fiu plecat doar o lună…

– Lasă, că ai mai zis așa și te-ai întors după 2 zile.

Discuție între doi colegi

Discuție între doi colegi:

– Ai auzit, a murit șefu !?

– Da! Și mă tot întreb cine a mai murit odată cu el.

– De ce?

– Păi, scria în anunț că ”odată cu el a murit unul dintre cei mai capabili angajați ai companiei noastre”.

Șeful și secretara

Secretara ajunge la serviciu și foarte îngrijorată se adresează conducerii:

– Șefu’, sunt concediată?!

– Nu, dragă, dar de ce întrebi?

– Păi atunci de ce ați scos canapeaua din birou?

Șeful își sună noul angajat, chiar de 1 Mai:

– Ioane, ai trecut interviul de angajare.

– Foarte bine, șefu’!

– Am decis să îți dau 4.000 de lei pe lună, începând de acum. Și, peste 3 luni, îți fac salariul 6.000 de lei. Când poți să începi?

– Șefu’, pot să încep pe data de 1 august.

BANCUL ZILEI | Cum latră un câine sărac

Bancul începutului de săptămână | „Vezi, dragul meu, noi aici în Rai primim pe criterii de performanță”