Bancul de weekend | Când copiii petrec prea mult timp cu bătrânii

Nu mai lăsaţi copiii să stea prea mult timp cu bătrânii. Mi-am întrebat nepotul
câţi ani are, şi el mi-a
răspuns:
„Dacă dă Domnul,
împlinesc 6 în Noiembrie”
Soțul pleacă în deplasare
Soțul de pregătește să plece în deplasare și încearcă să-și liniștească soția:
– Da, ce plângi așa? O să fiu plecat doar o lună…
– Lasă, că ai mai zis așa și te-ai întors după 2 zile.
Discuție între doi colegi
Discuție între doi colegi:
– Ai auzit, a murit șefu !?
– Da! Și mă tot întreb cine a mai murit odată cu el.
– De ce?
– Păi, scria în anunț că ”odată cu el a murit unul dintre cei mai capabili angajați ai companiei noastre”.
Șeful și secretara
Secretara ajunge la serviciu și foarte îngrijorată se adresează conducerii:
– Șefu’, sunt concediată?!
– Nu, dragă, dar de ce întrebi?
– Păi atunci de ce ați scos canapeaua din birou?
Șeful își sună noul angajat, chiar de 1 Mai:
– Ioane, ai trecut interviul de angajare.
– Foarte bine, șefu’!
– Am decis să îți dau 4.000 de lei pe lună, începând de acum. Și, peste 3 luni, îți fac salariul 6.000 de lei. Când poți să începi?
– Șefu’, pot să încep pe data de 1 august.
