Bancul începutului de săptămână | „Vezi, dragul meu, noi aici în Rai primim pe criterii de performanță”

Este început de săptămână și e momentul să ne înveselim, gândindu-ne la zilele care urmează. Niciodată nu este de ajuns puțin umor, iar bancurile de mai jos o să vă aducă zâmbetul pe buze într-o clipită. Umor ajută ca atmosfera să se destindă și lumea este mult mai veselă.

Un taximetrist moare și ajunge la porțile Raiului. Ciocăne și Sfântul Petru, care păzea intrarea, îl întreabă:

– Bine-ai venit, fiule! Cum te numești și ce făceai pe Pământ?

– Sunt Gheorghe și am fost 15 ani șofer de taxi.

– Bravo fiule! Uite o pelerină de mătase și un sceptru de aur, poți intra!

Imediat după aceea vine la poartă un preot: aceeași scenă.

– Mă numesc Ion și am fost preot 25 de ani.

Sf. Petru îi spune:

– Bravo, fiule, poftim o pelerină de in și un toiag de lemn, poți intra.

Preotul se înfurie:

– Bine, șoferului acela de taxi i-a fost dat un sceptru de aur și o pelerină de mătase, iar mie doar un toiag și un sac, cum vine asta?

Sf. Petru răspunde:

– Vezi, dragul meu, noi aici în Rai primim pe criterii de performanță: în timp ce tu predicai, ceilalți dormeau, în schimb, în timp ce șoferul conducea, toți din mașină se rugau.

Alte bancuri amuzante

– Bine ai venit! Vei petrece o zi în Iad şi una în Rai şi apoi vei alege unde vrei să-ţi petreci eternitatea.

– Dar vreau să rămân în Rai.

– Îmi pare rău, regulile sunt reguli.

Şi astfel ajunge în Iad. Aici s-a întâlnit cu toţi prietenii cu care a petrecut şi s-a distrat de minune şi au discutat despre vremurile trecute. Iarba era verde, mesele erau formate numai din delicatesuri şi băuturi fine. A făcut cunoştinţă şi cu Diavolul, care era un tip foarte de treabă şi s-a distrat de minune spunând bancuri şi dansând. Următoarea zi a petrecut-o în Rai odihnindu-se pe nori şi cântând la harpă.

– Acum alege-ţi eternitatea.

– Nu credeam c-am să spun asta. În Rai a fost bine, dar cred că m-am simţit mai bine în Iad.

Aşa s-a reîntors în Iad. Aici a găsit un peisaj dezolant, pustiu, focuri, cazane, prietenii ei erau îmbrăcaţi în zdrenţe şi sufereau.

– Nu înţeleg, spuse femeia tremurând, ieri când am fost aici era minunat.

– Ieri te recrutam. Azi eşti angajată…

Moare un gamer şi, după moarte, ajunge în Iad.

După o săptămână, sună Satana la Dumnezeu:

-Doamne ce nebun mi-ai trimis, a distrus toate cazanele, a ucis toţi dracii, aleargă prin tot Iadul strigă în gura mare: „Unde – ieşirea spre nivelul 2?”

