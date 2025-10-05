BANC | „Sunteți într-o zonă în care pescuitul este interzis”

CANCAN.RO ți-a pregătit gluma zilei de duminică! Discuția dintre o femeie și paznicul unui lac te va face să râzi cu gura până la urechi. Dialogul celor doi te va face să uiți de toate grijile!

– Bună ziua, ce faceți acolo?

– Citesc, răspunse ea, deși se gândea că e destul de evident.

– Sunteți într-o zonă unde pescuitul este interzis!

– Dar nu pescuiesc, nu se vede?!

– Da, dar aveți cu dvs. tot ce vă trebuie: undiță, momeală…

– Sunt ale soțului, au rămas în barcă…

– Îmi pare său, vă rog să mă urmați! Va trebui să vă amendez.

– Dacă o faceți, vă reclam pentru tentativă de viol!

– Dar nici măcar nu v-am atins!

– Da, dar aveți cu dvs. tot ce vă trebuie!

Bărbate, ce-mi dăruiești de Crăciun?

– Bărbate, ce-mi dăruiești de Crăciun?

– Nimic, dar tu mie?

– Tot nimic…

– Na, ai văzut, avem aceleași gusturi”.

O femeie găsește lampa lui Aladdin

O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…

– Vreau ca soțul meu să mă privească doar pe mine…

– Eu să fiu unica din viața lui…

– Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…

– Când se ridică, să fiu primul lucru pe care-i apucă…

– Să nu mă lase niciodată singură, nici când merge la baie…

– Să călătorească întotdeauna cu mine…

– Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…

– Să nu mă lase niciodată-n pace si să mă ia oriunde cu el…

Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.

Bulă și Ștrulă, la închisoare

Bulă și Ștrulă, la închisoare:

– Bulă, tu cum ai ajuns aici?

– Pe scurt, tinerețe fără experiență. Cam atât, Ștrulă!

– Cum tinerețe, când ai peste 60 de ani?

– Așa este, Ștrulă, dar avocatul meu avea doar 25.

”Bulă, am auzit că divorțezi”

– Bulă, am auzit că divorțezi. E adevărat?

– Așa este, Ștrulă.

– În cazul acesta, ți-aș putea recomanda o avocată bună.

– Îți mulțumesc, prietene, dar deja mi-am găsit o doctoriță sexoasă rău de tot!

