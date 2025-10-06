BANCUL ZILEI | „Am încercat tot felul de medicamente, dar tot n-am rămas gravidă!”

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

– Domnule doctor, am venit să mă ajutați și pe mine. Am încercat tot felul de medicamente, dar tot n-am rămas gravidă!

– Stați s-o luăm metodic! Poate e o chestiune ereditară. Mama dumneavoastră a avut copii?

La ginecolog

O doamnă bate la ușă și intră sfioasă în cabinetul unui doctor ginecolog:

-Domnule doctor, eu și soțul meu ne chinuim de doi ani să facem un copil și nu rămân gravidă. Ne puteți ajuta?

-Să vedem ce putem să facem, doamnă. Vă rog, dezbrăcați-vă, întindeți-vă acolo pe masă și depărtați picioarele.

Doamna stă puțin în dubii. Îl analizează pe doctor din cap până în picioare, după care începe să se dezbrace veselă, zicând:

-Știți, domnule doctor, eu venisem, de fapt, să mă ajuți să rămân gravidă cu soțul, dar, în fine, îmi place și varianta asta.

Iubirea dintre un ginere și o soacră

Ginerele aduce doi pepeni acasă și spune către soacră-sa:

– Mamă soacră, te-am auzit ieri spunând că ai jumătate de viață pentru un pepene. Uite, ți-am adus doi…

