BANCUL ZILEI | „Am încercat tot felul de medicamente, dar tot n-am rămas gravidă!”

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.
– Domnule doctor, am venit să mă ajutați și pe mine. Am încercat tot felul de medicamente, dar tot n-am rămas gravidă!
– Stați s-o luăm metodic! Poate e o chestiune ereditară. Mama dumneavoastră a avut copii?
O doamnă bate la ușă și intră sfioasă în cabinetul unui doctor ginecolog:
-Domnule doctor, eu și soțul meu ne chinuim de doi ani să facem un copil și nu rămân gravidă. Ne puteți ajuta?
-Să vedem ce putem să facem, doamnă. Vă rog, dezbrăcați-vă, întindeți-vă acolo pe masă și depărtați picioarele.
Doamna stă puțin în dubii. Îl analizează pe doctor din cap până în picioare, după care începe să se dezbrace veselă, zicând:
-Știți, domnule doctor, eu venisem, de fapt, să mă ajuți să rămân gravidă cu soțul, dar, în fine, îmi place și varianta asta.
Ginerele aduce doi pepeni acasă și spune către soacră-sa:
– Mamă soacră, te-am auzit ieri spunând că ai jumătate de viață pentru un pepene. Uite, ți-am adus doi…
