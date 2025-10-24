BANC | Bulă și diferența dintre bărbați și femei

Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care, cu siguranță, o să te amuze copios. Protagonistul zilei este Bulă, care nu știe care este diferența dintre femeie și bărbat.
Bulă nu știa care e diferența între bărbat și femeie și nimeni nu voia să-i spună.
Îl întreabă pe învățător.
Învățătorul:
-Bulă, ce nr. poartă tatăl tău la pantofi?
-43.
-Dar mama ta?
.38.
-Vezi, Bulă, diferența între bărbat și femeie este intre picioare.
Bulă își întreabă tatăl dacă poate semna repede
„Bulă ajunge acasă de la școală și îi zice tatălui: – Tati, poți să îți scrii numele foarte repede? – Da, sigur! – Dar cu ochii închiși și deodată și foarte repede? – Da, normal, Bulă! – Atunci, tată, ia te rog hârtia asta și semnează!”
Bulă se duce la doctor pentru o rețetă de slăbit
„Se duce Bulă la doctor, să-i dea o rețetă pentru slăbit.
-În fiecare dimineață, trebuie să alergi 8 kilometri, zice doctorul. Peste un an, vino să evaluăm rezultatele.
Trece un an, doctorul primește un telefon de la Bulă.
-Știți, nu pot să mai vin astăzi.
-De ce? întreabă doctorul. Ai făcut ce ți-am spus?
-Tocmai aici este problema, sunt la 3.000 de kilometri de casă”
Bulă, ce caută pantalonii tăi la etajul 4
„- Bulă, ce caută pantalonii tăi la vecinii noștri de la etajul 4?
– Bubulino, să vezi…
– Aștept o explicație, lasă vrăjeala!
– Dar tu de unde știi? Ce ai căutat la ei?
– Am fost ca să îmi iau sutienul, că-l uitasem acolo”.
BANC | „Bulă, cu cine vorbești la telefon de 20 de minute?”