Toboșarul lui Smiley și al Andrei vrea să își lase mama bolnavă pe drumuri. Scandal fără precedent, la un an după ce a fost condamnat la închisoare

De: Luciana Popescu 19/03/2026 | 22:15
Fostul toboșar al vedetelor, precum Andra și Smiley, este implicat într-un scandal de proporții. Muzicianul Claudiu Andrei Buna Popa se află într-un conflict cu mama sa vitregă, proaspăt operată pe care încearcă să o dea afară din casă și să o lase pe drumuri. CANCAN.RO are toate detaliile neștiute din spatele scandalului. Faptul că celebrul toboșar a avut în trecut probleme cu legea, a fost implicat într-un dosar cu trafic de substanțe interzise. 

Pe Claudiu Andrei Popa Buna îl regăsim pe scenă, la tobe alături de artiști consacrați precum Smiley sau Andra. Aceștia nu sunt singurii. De-a lungul timpului, Claudiu i-a acompaniat și pe Florin Ristei, Alina Eremia, Irina Rimes sau Feli, o listă de nume sonore cu care toboșarul s-a urcat pe scenă. Se pare că în spatele unei vieți de artist se ascund multe secrete întunecate. Viața personală a celebrului instrumentist a luat o turnură controversată. Potrivit surselor CANCAN.RO, artistul s-ar afla într-un conflict dur cu mama sa vitregă, recent operată pentru un diagnostic extrem de dureros, pe care încearcă să o evacueze din apartamentul cu trei camere din Arad, rămas în urma decesului tatălui său. După moartea bărbatului ar fi început lupta pentru moștenire, iar toboșarul pare dispus să facă orice pentru a se bucura de bunurile rămase, singur.

Ce a decis instanța inițial, toboșarul a încheiat un acord cu mama vitregă

Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Instanța stabilise inițial ca mama vitregă să dețină 25% din apartament, iar fiul vitreg 75%. Cei doi ar fi încheiat un acord, Claudiu urma să-i plătească femeii o sumă pentru partea ei. Doar că, spun sursele noastre, banii nu ar fi fost virați, iar artistul ar fi inițiat acum proceduri legale de evacuare împotriva femeii, care a trecut printr-o intervenție chirurgicală foarte grea. Femeia riscă acum să ajungă în stradă.

Toboșarul lui Smiley și al Andrei nu este prima oară în vizorul autorităților

Instrumentistul nu s-a limitat doar la viața de artist, iar în trecut ar fi ales să trăiască puțin mai periculos. Scandalul a primit o notă și mai șocantă, având în vedere că numele lui Claudiu Andrei Buna Popa a apărut într-un dosar din 2024 legat de trafic de substanțe interzise, pentru care ar fi primit o pedeapsă de un an cu suspendare. Am dat și noi un search, iar potrivit unei publicații locale din Arad, în dreptul numelui lui Claudiu apare” cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de substanțe interzise de risc și mare risc în formă continuată”.  Au existat în 2024 și  53 de percheziții domiciliare, iar 13 persoane au fost reținute.

Rămâne de văzut cum se va încheia acest conflict familial tensionat, care aduce un mare scandal în viața unuia dintre cei mai apreciați toboșari din România.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

