BANC | Cum folosește Rozi a lui Gheorghe mașina de spălat

Este weekend și este timpul pentru relaxare și voie bună. Protagonista de astăzi este Rozi, care nu prea se înțelege cu mașina de spălat. Deznodământul este hilar!

Îi cumpără Gheorghe lui Rozi o mașină de spălat rufe nouă-nouță. Ziua următoare merge el acasă și o găsește în pielea goală, stând lângă aparat…

– Na, da’ ce faci tu, Rozi?

– Păi, măi, aici așa scrie în instrucțiuni, că prima spălare se face fără haine!

„Habar n-ai ce zi este astăzi”

Într-o dimineață, în timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus soțului ei:

– Fac pariu că habar n-ai ce zi e astăzi.

– Cum să nu știu? O întreabă el indignat. Cum crezi că aș fi putut uita?

După ce a spus acestea, s-a ridicat de la masă și a plecat de la lucru. La ora 10 dimineața sună cineva la ușă. Femeia deschide și primește o cutie plină cu trandafiri roșii. La prânz primește o cutie din bomboanele ei preferate de ciocolată, iar mai târziu un butic îi livrează o rochie creată de un designer celebru.

Femeia de-abia așteaptă să se întoarcă soțul ei acasă.

– Prima dată florile, după aceea ciocolata și în cele din urmă rochia, exclamă ea entuziasmată. N-am petrecut niciodată într-un mod mai fascinant Ziua Mediului.

Alte bancuri amuzante

Inspecție la școala unde învață Bulă. Ora de desen.

Inspectorul întreabă:

-Ei cine ne poate desena pe tablă o casă ?

-Bulă: eu, eu, eu !!!

Se duce la tablă si desenează un pătrat.

Inspectorul gândește:

„Iată o viziune naivă, dar cu accente cubiste”:

-Bravo Bulă, dar un pom poți face ? Bulă desenează alături un pătrat identic.

În mintea lui, inspectorul, atribuie si aceasta unei viziuni abstracte, promițătoare.

-Bine Bulă, fă și o pisica alături ! Bulă ia creta începe să deseneze un alt pătrat identic cu primele, se oprește la un moment dat și izbucnește în plâns:

-Nu știu pisicaaaaa…!

