BANC | „Ce?! Dumneata schimbi uleiul odată la doi ani?”

De: Anca Chihaie 31/10/2025 | 07:14
Mecanicul către un client:
– Ce??! Dumneata schimbi uleiul odată la doi ani?
Bine, dar strici motorul la maşină.
– Care maşină, dom’le? Eu am o prăvălie pentru gogoşi.

Cuplul și abonamentul la meci pentru un sezon

Soțul și soția citesc fiecare un ziar. Deodată, soția exclamă:
– Auzi acolo, unul își oferă la schimb soția pentru un abonament la meci pe tot sezonul!
– Hmmm… zice soțul, făra să-și ridice privirea.
– M-ai schimba pentru un abonament pe tot sezonul?
– Bineînțeles ca nu!
– Drăguț din partea ta! De ce?
– Pentru că sezonul e pe terminate!

Bulă răspunde în fața ofițerului de grad înalt, în armată

Un ofițer de grad înalt vine în vizită la grupul de armată din care face parte și Bulă.
Acesta începe să le vorbească soldaților despre datoria lor de a proteja pământurile patriei. Observând că mulți dintre ei nu erau atenți, îl întreabă pe Ion:
– Soldat! Ce înseamnă pentru tine patria?
– Patria este mama mea!
– Bun!
-Dar tu? îl întreabă el pe Marin.
– Patria e și mama mea, să trăiți!
– Bun!
Mergând mai departe, îl observă pe Bulă, care fluiera, nepăsător. Ofițerul îl abordează, calm:
– Dar tu, soldat? Ce ai înțeles din tot ce am vorbit până acum?
– Am înțeles că Ion și Marin sunt frați.

„Ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri” Anda Adam, SCANDAL cu producătorii Asia Express!
„Ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri” Anda Adam, SCANDAL cu producătorii...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

BANC | Bulă și Munții Apuseni

