BANC | „Ce?! Dumneata schimbi uleiul odată la doi ani?”

O nouă zi, o nouă glumă bună oferită de echipa CANCAN.ro! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.
Mecanicul către un client:
– Ce??! Dumneata schimbi uleiul odată la doi ani?
Bine, dar strici motorul la maşină.
– Care maşină, dom’le? Eu am o prăvălie pentru gogoşi.
Soțul și soția citesc fiecare un ziar. Deodată, soția exclamă:
– Auzi acolo, unul își oferă la schimb soția pentru un abonament la meci pe tot sezonul!
– Hmmm… zice soțul, făra să-și ridice privirea.
– M-ai schimba pentru un abonament pe tot sezonul?
– Bineînțeles ca nu!
– Drăguț din partea ta! De ce?
– Pentru că sezonul e pe terminate!
Un ofițer de grad înalt vine în vizită la grupul de armată din care face parte și Bulă.
Acesta începe să le vorbească soldaților despre datoria lor de a proteja pământurile patriei. Observând că mulți dintre ei nu erau atenți, îl întreabă pe Ion:
– Soldat! Ce înseamnă pentru tine patria?
– Patria este mama mea!
– Bun!
-Dar tu? îl întreabă el pe Marin.
– Patria e și mama mea, să trăiți!
– Bun!
Mergând mai departe, îl observă pe Bulă, care fluiera, nepăsător. Ofițerul îl abordează, calm:
– Dar tu, soldat? Ce ai înțeles din tot ce am vorbit până acum?
– Am înțeles că Ion și Marin sunt frați.
