BANC | Bulă și Munții Apuseni

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

Ora de geografie:
– Bulă, te-ai pregătit pentru azi?
– Da, domn profesor.
– Atunci spune-mi unde sunt Munţii Apuseni.
– La pagina 98, domn profesor.

Alte bancuri savuroase

Infidelitatea și cheile de la casă

Doi îndrăgostiţi se sărutau cu pasiune în văzul tuturor pe o bancă dintr-un parc din centrul oraşului. La un moment dat un individ se aşază langă ei şi începe să o fixeze pe femeie. Iubitul acesteia se face că nu observă la început, trece cu vederea cât poate, apoi nu se mai poate abţine şi răbufneşte:
– De unde atâta tupeu, stai şi te uiţi la iubita mea cu mine lângă tine!
Bărbatul uşor sfios îi răspunde:
– Îmi cer mii de scuze, dar trebuie să îi cer soţiei cheile de la casă.

Cuplul care iese la un restaurant

Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restaurant.
I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curăţenie, spălat, călcat, gătit şi toate alea.
– Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbaţii ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbaţii.
– Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.
– Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.

TABEL | Ce salariu trebuie să ai ca să fii considerat sărac în România, în funcție de orașul în care locuiești
TABEL | Ce salariu trebuie să ai ca să fii considerat sărac în...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

BANC | „Dar de ce sunt atât de scumpe gazele, curentul, benzina, uleiul?

Bancul sfârșitului de săptămână | De ce românilor le place horoscopul

