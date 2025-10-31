BANCUL ZILEI | „Mamă, am o veste bună și una proastă!”

O nouă zi, o nouă glumă bună oferită de echipa CANCAN.ro! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Dacă te-a făcut să râzi pe cinste, nu ține anecdota doar pentru tine: fă-le cadou și prietenilor tăi un moment de destindere înainte de weekend.

Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai întâi?

– Începe cu cea bună, dragă.

– Vestea bună este că am luat 10 la școală!

– Vai, bravo, băiatul meu!

– Dar vestea proastă este că nu e adevărat!

Alte bancuri savuroase

Doi tineri proaspăt căsătoriți

Soțul către soție:

-Draga mea, că să nu avem probleme în căsnicie eu am trei reguli pe care trebuie să le respecți și anume:

Regula 1: micul dejun să fie gata la ora 8, chiar daca sunt acasă sau nu.

Regula 2: prânzul să fie gata la ora 13, chiar daca sunt acasă sau nu.

Regula 3: cina să fie gata la ora 20, chiar daca sunt acasă sau nu.

Soția către soț:

-Dragul meu, eu am o singură regulă. Eu fac sex zilnic, înainte de micul dejun, înainte de prânz și înainte de cină, indiferent că ești acasă sau nu ești…

Discuție într-un cuplu:

– Iar ai întârziat, măi femeie!

– O femeia frumoasă se lasă așteptată!

– Știu, dar tu de ce ai întârziat?

Reproșuri între soț și soție

Soțul, obosit, după o ceartă cu soția:

Dacă m-ai fi iubit, te-ai fi măritat cu altul!

Doi bărbați discută despre soțiile lor

Soția mea afirmă că este foarte sănătos să consum alimente crude.

Da, nici soției mele nu-i place să gătească.

