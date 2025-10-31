BANCUL ZILEI | „Mamă, am o veste bună și una proastă!”

O nouă zi, o nouă glumă bună oferită de echipa CANCAN.ro! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Dacă te-a făcut să râzi pe cinste, nu ține anecdota doar pentru tine: fă-le cadou și prietenilor tăi un moment de destindere înainte de weekend.
Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai întâi?
– Începe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este că am luat 10 la școală!
– Vai, bravo, băiatul meu!
– Dar vestea proastă este că nu e adevărat!
Soțul către soție:
-Draga mea, că să nu avem probleme în căsnicie eu am trei reguli pe care trebuie să le respecți și anume:
Regula 1: micul dejun să fie gata la ora 8, chiar daca sunt acasă sau nu.
Regula 2: prânzul să fie gata la ora 13, chiar daca sunt acasă sau nu.
Regula 3: cina să fie gata la ora 20, chiar daca sunt acasă sau nu.
Soția către soț:
-Dragul meu, eu am o singură regulă. Eu fac sex zilnic, înainte de micul dejun, înainte de prânz și înainte de cină, indiferent că ești acasă sau nu ești…
– Iar ai întârziat, măi femeie!
– O femeia frumoasă se lasă așteptată!
– Știu, dar tu de ce ai întârziat?
Soțul, obosit, după o ceartă cu soția:
Dacă m-ai fi iubit, te-ai fi măritat cu altul!
Soția mea afirmă că este foarte sănătos să consum alimente crude.
Da, nici soției mele nu-i place să gătească.
