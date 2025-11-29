BANC | Mașina lui Bulă

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în acest weekend. Bulă, personajul preferat al românilor, este protagonistul acestei glume, menite să vă aducă zâmbetul pe buze. Spor la râsete și voie bună!

– Bulă, mașina asta frumoasă este a ta?

– Așa și așa…

– Cum adică „așa și așa”?

– La shopping și la coafor, este a nevestei mele. La petreceri și la plimbări prin oraș și prin țară, este a fiului meu. A mea este la service și la benzinărie.

Banc bonus: Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

Banc bonus: Zona de pescuit interzisă

– Bună ziua, ce faceți acolo?

– Citesc, răspunse ea, deși se gândea că e destul de evident.

– Sunteți într-o zonă unde pescuitul este interzis!

– Dar nu pescuiesc, nu se vede?!

– Da, dar aveți cu dvs. tot ce vă trebuie: undiță, momeală…

– Sunt ale soțului, au rămas în barcă…

– Îmi pare său, vă rog să mă urmați! Va trebui să vă amendez.

– Dacă o faceți, vă reclam pentru tentativă de viol!

– Dar nici măcar nu v-am atins!

– Da, dar aveți cu dvs. tot ce vă trebuie!

BANC | Bubulina vrea să-i spună lui Bulă că bagă divorț

BANC | Bulă la examen: „Cine a fost conducătorul Daciei?”