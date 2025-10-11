Acasă » Bancuri » BANC | Bubulina vrea să-i spună lui Bulă că bagă divorț

De: Irina Rasoveanu 11/10/2025 | 08:12
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un banc savuros, în acest sfârșit de săptămână. Protagoniștii acestei glume sunt Bulă, personajul preferat al românilor, și soția sa, Bubulina. Femeia își dorește să divorțeze, însă un anunț din partea partenerului său îi dă complet planurile peste cap. Spor la râsete și voie bună!

Bubulina vrea să-i spună lui Bulă că bagă divorț. Într-o seară, își face curaj și îi zice:

– Bulă, am o veste proastă pentru tine.

– Ce e, Bubulino? Eu am una bună…

– Păi, începe tu, atunci!

– Am câștigat la păcănele un milion de euro! Spune-o pe a ta acum!

– Bulă, din păcate, am ars cozonacii…

Banc bonus: Zona de pescuit interzisă

– Bună ziua, ce faceți acolo?

– Citesc, răspunse ea, deși se gândea că e destul de evident.

– Sunteți într-o zonă unde pescuitul este interzis!

– Dar nu pescuiesc, nu se vede?!

– Da, dar aveți cu dvs. tot ce vă trebuie: undiță, momeală…

– Sunt ale soțului, au rămas în barcă…

– Îmi pare său, vă rog să mă urmați! Va trebui să vă amendez.

Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

– Dacă o faceți, vă reclam pentru tentativă de viol!

– Dar nici măcar nu v-am atins!

– Da, dar aveți cu dvs. tot ce vă trebuie!

Banc bonus: Rai vs Iad

– Bine ai venit! Vei petrece o zi în Iad şi una în Rai şi apoi vei alege unde vrei să-ţi petreci eternitatea.

– Dar vreau să rămân în Rai.

– Îmi pare rău, regulile sunt reguli.

Şi astfel ajunge în Iad. Aici s-a întâlnit cu toţi prietenii cu care a petrecut şi s-a distrat de minune şi au discutat despre vremurile trecute. Iarba era verde, mesele erau formate numai din delicatesuri şi băuturi fine. A făcut cunoştinţă şi cu Diavolul, care era un tip foarte de treabă şi s-a distrat de minune spunând bancuri şi dansând. Următoarea zi a petrecut-o în Rai odihnindu-se pe nori şi cântând la harpă.

– Acum alege-ţi eternitatea.

– Nu credeam c-am să spun asta. În Rai a fost bine, dar cred că m-am simţit mai bine în Iad.

Aşa s-a reîntors în Iad. Aici a găsit un peisaj dezolant, pustiu, focuri, cazane, prietenii ei erau îmbrăcaţi în zdrenţe şi sufereau.

– Nu înţeleg, spuse femeia tremurând, ieri când am fost aici era minunat.

– Ieri te recrutam. Azi eşti angajată…

