Acasă » Bancuri » Bancul de weekend | Pensionara și medicul ginecolog

Bancul de weekend | Pensionara și medicul ginecolog

De: Irina Rasoveanu 10/10/2025 | 17:58
Bancul de weekend | Pensionara și medicul ginecolog

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în acest sfârșit de săptămână. Este momentul să vă încărcați bateriile și să vă bucurați de această glumă, care are ca personaj principal un tânăr medic ginecolog. Spor la râsete și voie bună!

O doamnă în vârstă, ieșind din cabinetul ginecologului, se întoarce și-l întreabă pe tânărul doctor:

– Maică-ta știe cu ce te ocupi tu aici?

Banc bonus: Un taximetrist ajunge la porțile Raiului

Un taximetrist moare și ajunge la porțile Raiului. Ciocăne și Sfântul Petru, care păzea intrarea, îl întreabă:

– Bine-ai venit, fiule! Cum te numești și ce făceai pe Pământ?

– Sunt Gheorghe și am fost 15 ani șofer de taxi.

– Bravo fiule! Uite o pelerină de mătase și un sceptru de aur, poți intra!

Imediat după aceea vine la poartă un preot: aceeași scenă.

– Mă numesc Ion și am fost preot 25 de ani.

Sf. Petru îi spune:

– Bravo, fiule, poftim o pelerină de in și un toiag de lemn, poți intra.

Preotul se înfurie:

Horoscop 11 octombrie 2025. PEȘTII au nevoie de odihnă
Horoscop 11 octombrie 2025. PEȘTII au nevoie de odihnă
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

– Bine, șoferului acela de taxi i-a fost dat un sceptru de aur și o pelerină de mătase, iar mie doar un toiag și un sac, cum vine asta?

Sf. Petru răspunde:

– Vezi, dragul meu, noi aici în Rai primim pe criterii de performanță: în timp ce tu predicai, ceilalți dormeau, în schimb, în timp ce șoferul conducea, toți din mașină se rugau.

Banc bonus: Nivelul 4 de stres

Nivelul 1 de stres: iei în mașină o autostopistă, o fată tânără și frumoasă. Brusc, fata leșină în mașină și o duci la spital. Acest lucru este stresant.

Nivelul 2 de stres: Dar la spital, medicii îți spun că ea este însărcinată și te felicită că vei fi tătic. Le spui că nu tu ești tatăl, dar fata susține că tu ești! Această situație devine foarte… stresantă.

Nivelul 3 de stres: Așadar… ceri un test ADN să demonstrezi că nu tu ești tatăl. La finalul testelor, doctorul îți spune că ești infertil și cel mai probabil așa te-ai născut. Ești extrem de stresat, dar totuși te simți ușurat.

Nivelul 4 de stres: Pe drumul spre casă te gândești la cei 3 copii ai tăi. ACUM SĂ VEZI STRES!

Vezi și: BANCUL ZILEI | M-a claxonat unu’

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | M-a claxonat unu’
Bancuri
BANCUL ZILEI | M-a claxonat unu’
BANC | În club, Bulă se duce la o tipă: „Păpușă, dansezi?”
Bancuri
BANC | În club, Bulă se duce la o tipă: „Păpușă, dansezi?”
România, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia – TT Warsaw 2025
Mediafax
România, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia – TT...
Horoscop 11 octombrie 2025. PEȘTII au nevoie de odihnă
Gandul.ro
Horoscop 11 octombrie 2025. PEȘTII au nevoie de odihnă
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe...
Dosar penal după ce o poliţistă a murit la câteva ore după ce a născut. Clinica privată nu avea secție ATI
Adevarul
Dosar penal după ce o poliţistă a murit la câteva ore după ce...
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
Digi24
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în...
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Mediafax
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret...
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
Prosport.ro
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul Mihai Mitoșeru n-o scapă din ochi: „Mă răsfață, e sufletul meu”
Click.ro
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus...
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
Digi 24
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a...
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid”...
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Cât costă să naști la spitalul privat din Constanța, unde o tânără mămică a murit imediat după ce a născut. Costurile nu sunt deloc mici
kanald.ro
Cât costă să naști la spitalul privat din Constanța, unde o tânără mămică a murit...
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
kfetele.ro
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui:...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
observatornews.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8...
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de...
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
Fanatik.ro
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții...
Tragedia a lovit lumea muzicii. S-a stins simbolul unui trupe britanice de legendă. Toți românii i-au fredonat această melodie
Capital.ro
Tragedia a lovit lumea muzicii. S-a stins simbolul unui trupe britanice de legendă. Toți românii...
Ea e marea dragoste a lui Cătălin Botezatu. S-au iubit pe când Bote avea 20 de ani, iar ea 30 de ani. Deși era căsătorită și avea copil, el era topit după ea: Dana este viața mea, m-a făcut bărbat
Romania TV
Ea e marea dragoste a lui Cătălin Botezatu. S-au iubit pe când Bote avea 20...
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea...
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
evz.ro
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
TEST IQ | 1-9=6 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Gandul.ro
TEST IQ | 1-9=6 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
as.ro
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o...
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ:
radioimpuls.ro
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba...
Accidentare de ultimă oră la FCSB! “Azi a ieșit din antrenament”. Exclusiv
Fanatik.ro
Accidentare de ultimă oră la FCSB! “Azi a ieșit din antrenament”. Exclusiv
MM Stoica, analiză tăioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză tăioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat,...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare. ...
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei: ”De atunci a început calvarul!”
DOLIU la ISU Cluj! A murit plutonierul Bogdan Corovei
DOLIU la ISU Cluj! A murit plutonierul Bogdan Corovei
Singurul oraș din România în care o șaorma costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025
Singurul oraș din România în care o șaorma costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025
Test de inteligență | În maximum 7 secunde, găsește numărul 87 ascuns printre 78-urile din imagine
Test de inteligență | În maximum 7 secunde, găsește numărul 87 ascuns printre 78-urile din imagine
Alimentul banal plin de beta-glucani, care ne ferește de orice boală, potrivit celebrei Mihaela Bilic
Alimentul banal plin de beta-glucani, care ne ferește de orice boală, potrivit celebrei Mihaela Bilic
“Gașca din Primăverii” a revenit în forță! Jean Maurer a făcut primul pas, iar Serghei Mizil ...
“Gașca din Primăverii” a revenit în forță! Jean Maurer a făcut primul pas, iar Serghei Mizil l-a primit cum numai el ştie: „Ne-am luat în brațe și ne-am sărutat pe gură”
Vezi toate știrile
×