Bancul de weekend | Pensionara și medicul ginecolog

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în acest sfârșit de săptămână. Este momentul să vă încărcați bateriile și să vă bucurați de această glumă, care are ca personaj principal un tânăr medic ginecolog. Spor la râsete și voie bună!

O doamnă în vârstă, ieșind din cabinetul ginecologului, se întoarce și-l întreabă pe tânărul doctor:

– Maică-ta știe cu ce te ocupi tu aici?

Banc bonus: Un taximetrist ajunge la porțile Raiului

Un taximetrist moare și ajunge la porțile Raiului. Ciocăne și Sfântul Petru, care păzea intrarea, îl întreabă:

– Bine-ai venit, fiule! Cum te numești și ce făceai pe Pământ?

– Sunt Gheorghe și am fost 15 ani șofer de taxi.

– Bravo fiule! Uite o pelerină de mătase și un sceptru de aur, poți intra!

Imediat după aceea vine la poartă un preot: aceeași scenă.

– Mă numesc Ion și am fost preot 25 de ani.

Sf. Petru îi spune:

– Bravo, fiule, poftim o pelerină de in și un toiag de lemn, poți intra.

Preotul se înfurie:

– Bine, șoferului acela de taxi i-a fost dat un sceptru de aur și o pelerină de mătase, iar mie doar un toiag și un sac, cum vine asta?

Sf. Petru răspunde:

– Vezi, dragul meu, noi aici în Rai primim pe criterii de performanță: în timp ce tu predicai, ceilalți dormeau, în schimb, în timp ce șoferul conducea, toți din mașină se rugau.

Banc bonus: Nivelul 4 de stres

Nivelul 1 de stres: iei în mașină o autostopistă, o fată tânără și frumoasă. Brusc, fata leșină în mașină și o duci la spital. Acest lucru este stresant.

Nivelul 2 de stres: Dar la spital, medicii îți spun că ea este însărcinată și te felicită că vei fi tătic. Le spui că nu tu ești tatăl, dar fata susține că tu ești! Această situație devine foarte… stresantă.

Nivelul 3 de stres: Așadar… ceri un test ADN să demonstrezi că nu tu ești tatăl. La finalul testelor, doctorul îți spune că ești infertil și cel mai probabil așa te-ai născut. Ești extrem de stresat, dar totuși te simți ușurat.

Nivelul 4 de stres: Pe drumul spre casă te gândești la cei 3 copii ai tăi. ACUM SĂ VEZI STRES!

Vezi și: BANCUL ZILEI | M-a claxonat unu’