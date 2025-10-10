BANCUL ZILEI | M-a claxonat unu’

Ai nevoie de o pauză și un strop de bună dispoziție? Atunci e momentul perfect să descoperi câteva dintre cele mai haioase bancuri care îți vor face ziua mai frumoasă. Ele sunt amuzante și îți vor aduce zâmbetul pe buze.

M-a claxonat unu’

L-am claxonat și eu.

Mi-a dat flash-uri,

I-am dat și eu…

Apoi a pornit girofarul…

Puii mei… d’ alea n-am..

Alte bancuri amuzante

Un copil se uita la mama sa cum își intindea crema pe față.

La un moment dat el o întreabă:

– De ce faci asta, mami?

– Ca să mă fac mai frumoasă, zise mama, care deja incepuse să-și ștearga crema cu un șervețel.

– Gata, mami, ai renunțat?

Un geniu mândru și un idiot fac un pariu.

Geniul spune:

– Pentru fiecare intrebare care ți-o pun și nu știi răspunsul, imi dai 5$. Si dacă imi pui tu o intrebare la care nu îți pot răspunde, îți dau 5000 $.

Idiotul răspunde:

– Okay.

Geniul apoi întreabă:

– Câte continente sunt in lume?

Idiotul nu știe, așa că îi intinde 5 $.

Acum e rândul idiotului să îl intrebe pe geniu:

– Ce animal stă în două picioare dar doarme în 3?

Geniul se tot gândește, dar nu știe răspunsul, așa că ii dă idiotului 5000 $ și îi spune:

– La naiba, am pierdut. Apropo, care era răspunsul la intrebare?

La care idiotul îi dă 5 $.

Bulișor către Bulă:

-Tată, azi proful de mate m-a pus să găsesc cel mai mic multiplu comun.

– Nu l-au găsit nici acum?!!

– Nu, de ce?

– Păi îl caută de când mergeam eu la școală!

Aseară am venit iar beat acasă:

– Unde ai fost, nenorocitule?

– La un concurs.

– Ce concurs?

– Cine bea mai mult. Am câștigat și-o diplomă: ”Manga cum laude!”

Ion vine la Gheorghe și il vede țopăind prin casă.

– Ce faci Gheo, se miră Ion, doar te știam bolnav?

– Tocmai am luat doctoria și am uitat să agit bine sticluța, așa cum mi-a spus farmacistul

CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă și Ștrulă, la supermarket

BANCUL ZILEI | Cum latră un câine sărac