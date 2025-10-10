BANCUL ZILEI | M-a claxonat unu’

Ai nevoie de o pauză și un strop de bună dispoziție? Atunci e momentul perfect să descoperi câteva dintre cele mai haioase bancuri care îți vor face ziua mai frumoasă. Ele sunt amuzante și îți vor aduce zâmbetul pe buze.
M-a claxonat unu’
L-am claxonat și eu.
Mi-a dat flash-uri,
I-am dat și eu…
Apoi a pornit girofarul…
Puii mei… d’ alea n-am..
Un copil se uita la mama sa cum își intindea crema pe față.
La un moment dat el o întreabă:
– De ce faci asta, mami?
– Ca să mă fac mai frumoasă, zise mama, care deja incepuse să-și ștearga crema cu un șervețel.
– Gata, mami, ai renunțat?
Un geniu mândru și un idiot fac un pariu.
Geniul spune:
– Pentru fiecare intrebare care ți-o pun și nu știi răspunsul, imi dai 5$. Si dacă imi pui tu o intrebare la care nu îți pot răspunde, îți dau 5000 $.
Idiotul răspunde:
– Okay.
Geniul apoi întreabă:
– Câte continente sunt in lume?
Idiotul nu știe, așa că îi intinde 5 $.
Acum e rândul idiotului să îl intrebe pe geniu:
– Ce animal stă în două picioare dar doarme în 3?
Geniul se tot gândește, dar nu știe răspunsul, așa că ii dă idiotului 5000 $ și îi spune:
– La naiba, am pierdut. Apropo, care era răspunsul la intrebare?
La care idiotul îi dă 5 $.
Bulișor către Bulă:
-Tată, azi proful de mate m-a pus să găsesc cel mai mic multiplu comun.
– Nu l-au găsit nici acum?!!
– Nu, de ce?
– Păi îl caută de când mergeam eu la școală!
Aseară am venit iar beat acasă:
– Unde ai fost, nenorocitule?
– La un concurs.
– Ce concurs?
– Cine bea mai mult. Am câștigat și-o diplomă: ”Manga cum laude!”
Ion vine la Gheorghe și il vede țopăind prin casă.
– Ce faci Gheo, se miră Ion, doar te știam bolnav?
– Tocmai am luat doctoria și am uitat să agit bine sticluța, așa cum mi-a spus farmacistul
