Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Tatăl lui Miley Cyrus, în centrul unui scandal uriaș. Fosta soție îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz

Tatăl lui Miley Cyrus, în centrul unui scandal uriaș. Fosta soție îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz

De: Daniel Matei 14/12/2025 | 22:10
Tatăl lui Miley Cyrus, în centrul unui scandal uriaș. Fosta soție îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz
Sursa foto: Profimedia

Firerose, fosta soție a lui Billy Ray Cyrus, tatăl cântăreței Miley Cyrus, îl acuză pe artistul country de abuz și a stârnit un adevărat scandal în urma ultimelor sale dezvăluiri.

Într-un videoclip postat pe Instagram pe 4 decembrie, cântăreața australiană l-a criticat dur pe interpretul piesei „Achy Breaky Heart” pentru comportamentul său din timpul căsniciei lor, care a durat șapte luni.

„La 20 de ani, vei întâlni un bărbat de 49 de ani care te va convinge că ești sufletul lui pereche”, a scris Firerose, al cărei nume real este Johanna Rose Hodge, în videoclip.

Începând cu imagini cu ea la 20 de ani, videoclipul trece apoi la fotografii și clipuri cu ea și Cyrus ținându-se în brațe, cu teztul: „Este foarte important să nu-l crezi”.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Billy Ray Cyrus, acuzat de fosta soție de abuz

În descriere, Firerose a împărtășit mai multe detalii despre ceea ce a trăit în timpul căsniciei cu Cyrus.

„Dacă ai supraviețuit abuzului narcisist, nu ești singur. Este înfiorător cât de similare sunt experiențele supraviețuitorilor. În spatele ușilor închise, este mereu același manual. Control, izolare, furie, manipulare, mersul pe coji de ouă, disonanță cognitivă, sentimentul că ești singura persoană din lume care poate experimenta ceea ce simți tu. Dar promit, Dumnezeu vede totul și există o lumină la capătul tunelului”, a scris ea.

Ea a inclus hashtag-urile #narcissisticabuse și #survivors.

Firerose, în vârstă de 37 de ani, s-a căsătorit cu Cyrus, în vârstă de 64 de ani, în octombrie 2023. Au depus actele de divorț în iunie 2024, invocând diferențe ireconciliabile. Cei doi s-au întâlnit prima dată pe platourile de filmare ale serialului „Hannah Montana”, al cărei protagonistă a fost Miley Cyrus, pe vremea când Firerose avea puțin peste 20 de ani, iar Cyrus avea aproape 50 de ani.

În secțiunea de comentarii a videoclipului lui Firerose, fanii au lăudat-o pentru că și-a împărtășit povestea. „Îmi place că femeile își denunță public agresorii în anii 2020 și își postează fețele”, a scris o persoană.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump, o nouă apariție îngrijorătoare! Ce au observat jurnaliștii pe mâna lui? Casa Albă vine cu explicații

Povestea incredibilă a lui Kim Peek, bărbatul care putea să citească două cărți în același timp, dar nu era în stare să își încheie singur cămașa

Tags:
Iți recomandăm
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului
Showbiz internațional
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului
John Cena a părăsit ringul WWE învins și contestat! Ultimul meci, motiv de mega scandal în lumea sportului
Showbiz internațional
John Cena a părăsit ringul WWE învins și contestat! Ultimul meci, motiv de mega scandal în lumea sportului
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de testele ADN
Adevarul
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului
Un nou caz de lepră, confirmat în Europa! Țara apropiată de România este în alertă
Un nou caz de lepră, confirmat în Europa! Țara apropiată de România este în alertă
John Cena a părăsit ringul WWE învins și contestat! Ultimul meci, motiv de mega scandal în lumea ...
John Cena a părăsit ringul WWE învins și contestat! Ultimul meci, motiv de mega scandal în lumea sportului
Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate ...
Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate opri războiul cu Rusia
BANC | „Iubito, ești soarele meu, adorm și mă trezesc cu tine în gând”
BANC | „Iubito, ești soarele meu, adorm și mă trezesc cu tine în gând”
Haos la debutul turneului lui Lionel Messi în India. Fanii furioși au rupt scaunele de pe stadion! ...
Haos la debutul turneului lui Lionel Messi în India. Fanii furioși au rupt scaunele de pe stadion! Ce i-a nemulțumit grav
Vezi toate știrile
×