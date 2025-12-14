Tatăl lui Miley Cyrus, în centrul unui scandal uriaș. Fosta soție îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz

Firerose, fosta soție a lui Billy Ray Cyrus, tatăl cântăreței Miley Cyrus, îl acuză pe artistul country de abuz și a stârnit un adevărat scandal în urma ultimelor sale dezvăluiri.

Într-un videoclip postat pe Instagram pe 4 decembrie, cântăreața australiană l-a criticat dur pe interpretul piesei „Achy Breaky Heart” pentru comportamentul său din timpul căsniciei lor, care a durat șapte luni.

„La 20 de ani, vei întâlni un bărbat de 49 de ani care te va convinge că ești sufletul lui pereche”, a scris Firerose, al cărei nume real este Johanna Rose Hodge, în videoclip.

Începând cu imagini cu ea la 20 de ani, videoclipul trece apoi la fotografii și clipuri cu ea și Cyrus ținându-se în brațe, cu teztul: „Este foarte important să nu-l crezi”.

Billy Ray Cyrus, acuzat de fosta soție de abuz

În descriere, Firerose a împărtășit mai multe detalii despre ceea ce a trăit în timpul căsniciei cu Cyrus.

„Dacă ai supraviețuit abuzului narcisist, nu ești singur. Este înfiorător cât de similare sunt experiențele supraviețuitorilor. În spatele ușilor închise, este mereu același manual. Control, izolare, furie, manipulare, mersul pe coji de ouă, disonanță cognitivă, sentimentul că ești singura persoană din lume care poate experimenta ceea ce simți tu. Dar promit, Dumnezeu vede totul și există o lumină la capătul tunelului”, a scris ea.

Ea a inclus hashtag-urile #narcissisticabuse și #survivors.

Firerose, în vârstă de 37 de ani, s-a căsătorit cu Cyrus, în vârstă de 64 de ani, în octombrie 2023. Au depus actele de divorț în iunie 2024, invocând diferențe ireconciliabile. Cei doi s-au întâlnit prima dată pe platourile de filmare ale serialului „Hannah Montana”, al cărei protagonistă a fost Miley Cyrus, pe vremea când Firerose avea puțin peste 20 de ani, iar Cyrus avea aproape 50 de ani.

În secțiunea de comentarii a videoclipului lui Firerose, fanii au lăudat-o pentru că și-a împărtășit povestea. „Îmi place că femeile își denunță public agresorii în anii 2020 și își postează fețele”, a scris o persoană.

