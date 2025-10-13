Tabel karmic în funcție de data nașterii | Cum îți influențează întreaga viață momentul în care te-ai născut

Karma este rezultatul acumulării faptelor bune și rele din viețile anterioare, influențând obstacolele, dar și oportunitățile din viața actuală. Întotdeauna există șansa de a evolua, de a deveni o versiune mai bună a ta și de a-ți crea o karmă pozitivă, atât pentru prezent, cât și pentru viețile viitoare.

Este foarte important de menționat că în sanscrita, cuvântul “karmă” reprezintă “acțiune”. Karma se referă pur și simplu la consecințele acțiunilor, dar și gândirii noastre, care nu se termină odată cu moartea, ci își continuă ciclul și în următoarele vieți, conform teoriei reîncarnării.

Tabel karmic în funcție de data nașterii

Există, totuși, o metodă simplă prin care poți afla ce tip de karmă porți dintr-o viață anterioară și determinarea numărului karmic asociat datei tale de naștere. Mai mult decât atât, acesta se calculează prin adunarea tuturor cifrelor din data nașterii, iar apoi se reduce rezultatul la o singură cifră. Excepție de la regulă fac numerele 11 și 22, care nu se reduc mai departe, deoarece au o semnificație spirituală mai deosebită.

Data nașterii: 12 4 1985

Numărul karmic: 1+2+4+1+9+8+5 = 30 = 3+0 = 3

Vezi datoriile karmice pe care le porți, în funcție de numărul karmic rezultat din data ta de naștere.

1

Într-o viață anterioară, nu ți-ai câștigat independența personală și acest lucru se reflectă în prezentul tău, prin dificultatea de a lua propriile decizii. Pentru a depăși această datorie karmică, trebuie neapărat să îți redobândești încrederea în tine.

2

În viața anterioară nu ai mers niciodată după intuiție, lucru pe care îl faci și în prezent. Acest lucru ți-a adus numai ghinion. Pentru a scăpa de această datorie karmică, trebuie să îți asculți vocea interioară.

3

Într-o viață anterioară nu ai luat prea multe în serios și ai considerat că lucrurile merg după bunul tău plac. Datoria ta karmică este cea care te face să fii incapabilă să te concentrezi în cele mai importante momente. Trebuie să fii determinat și serios pentru a depăși acest obstacol.

4

Acest număr marchează că într-o viață anterioară ai fost o persoană leneșă și lipsită de responsabilitate. Din acest motiv trebuie să muncești mai mult, chiar dacă uneori ești tentat să amâni sau să renunți. Prin efort trebuie să echilibrezi karma și să îți construiești un alt drum.

5

Într-o altă viață, ai fost dominat de dorințe și de plăceri care te-au acaparat cu totul. Acest trecut karmic poate cauza dezamăgiri în relații sau dificultăți de a-ți construi o familie. Trebuie să înveți să prețuiești autenticitatea și pe cei care își sunt cu adevărat alături.

6

Într-o viață anterioară ți-ai neglijat familia și pe cei apropiați, iar în această viață își este extrem de greu să își exprimi sentimentele față de oamenii dragi ție. Trebuie să înveți să arăți apreciere față de oamenii care ți-au fost mereu aproape.

7

O lipsă de evoluție spirituală într-o viață anterioară te-a adus ca în prezent să fii confuz și sceptic. Această stare poate deveni o povară și trebuie neapărat să găsești un sens. Trebuie să explorezi credința pentru că acest lucru îți poate aduce liniștea interioară.

8

Ai avut tendința de a irosi resursele în viața anterioară, ceea ce înseamnă că în aceasta ai parte de o lipsă de echilibru financiar. Ești predispus la cheltuieli impulsive, iar lecția ta karmică este clară, trebuie să înveți să gestionezi banii cu responsabilitate.

9

Egoismul tău dintr-o viață anterioară îți afectează karma din prezent și se manifestă printr-un sentiment de izolare sau de neîmplinire. Fericirea ta depinde de capacitatea de a te deschide către persoanele care îți sunt aproape și de a le oferi sprijin necondiționat.

11

Numărul 11 îți arată o lecție profundă, într-o viață anterioară nu ai avut curajul să acționezi și ai ratat cele mai importante oportunități. În prezent, este foarte important să iei inițiativa și să îți asumi riscuri.

22

Acest număr sugerează o karmă legată de lipsa de asumare. Într-o viață anterioară ai evitat să-ți asumi anumite responsabilități, iar în prezent acest lucru se manifestă prin dificultăți de a construi ceva durabil. Este momentul să renunți la atitudinea copilăroasă și să îți iei viața în propriile mâini.

