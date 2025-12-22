Cea mai importantă lecție pe care Lora a învățat-o în 2025. Prin ce a trecut artista: „Sunt impostori!”

Cunoscută pentru versatilitate și pentru energia sa inconfundabilă, Lora (născută Laura Petrescu) s-a impus drept una dintre cele mai iubite și longevive artiste ale generației sale. Puțină lume își mai amintește că la debut, Lora a primit încredere în forțele sale de la echipa Televiziunii Române. Artista era tânără, nu cunoștea pe nimeni în divertisment și în București, dar la TVR a fost primită ca o stea. A fost momentul care i-a dat curajul necesar să își arate talentul și să își urmeze visul. Aceasta este o lecție pe care vrea să o transmită mai departe tinerilor aflați la început de drum și care speră să îi ajute să își deschidă aripile.

Invitată la filmările Galei „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, programul TVR 1 din noaptea de 31 decembrie, Lora a vorbit cu emoție și sinceritate atât despre debutul său și legătura specială cu Televiziunea Română, cât și despre problemele pe care le-a depășit în anul care tocmai se încheie.

2025 nu a fost un an tocmai ușor pentru interpretă, care spune că a descoperit în jurul său impostori și falși prieteni, dar care, cu energie și optimism a trecut peste dezamăgiri și și-a însușit o valoroasă lecție de viață. Acum se bucură să o transmită fiecăruia dintre noi, într-un interviu acordat special pentru TVR.

„Asta a făcut TVR pentru mine. Mi-a dat încredere!”

Rep: Cum începe povestea ta alături de TVR?

LORA: La TVR am amintiri pe care le prețuiesc mult. Când am venit prima dată aici nu eram o persoană cunoscută, dar am fost tratată ca un artist mare și important. A fost foarte important, mai ales că eram la început de carieră. Aveam 25 de ani. Eram la început de drum în București și nu știam pe nimeni. Pe atunci nu existau rețele sociale sau atâtea metode de expunere. Aveai o singură șansă când camera era în „rec” sau live la TV. Acela era momentul să cucerești țara. Iar aici era televiziunea națională, unde erau cele mai mari nume ale industriei de divertisment. Pe atunci nu existat persoană care să fie relevantă în domeniul artistic și să fi trecut pe aici. Asta a făcut TVR pentru mine. Mi-a dat încredere! Au urmat apoi multe apariții la preselecțiile pentru Eurovision. Acum mă uit în urmă cu nostalgie, cu plăcere și cu dor.

Rep: Cum ți s-au părut filmările pentru Revelion 2026?

LORA: Sincer, nu m-am așteptat la mai puțin de la TVR, pentru că eu cunosc platourile acestea, iar decorul e impresionat. Toată producția mi se pare fantastică. S-au adunat oameni de toate vârstele și din toate domeniile artistice pentru a sărbătorii 70 de ani ai Televiziunii Naționale. Mi-a fost drag să revăd colegi și să depănăm amintiri. Felicitări pentru producție!

Rep: Ce așteptări ai de la 2026?

LORA: 2025 pentru mine a fost un an foarte dificil din toate puntele de vedere. Am avut momente când oriunde mă uitam, în orice direcție, nu era bine. Am înțeles de la numerologi și de la astrologi, că a fost un an unde se încheia un ciclu și au fost ultimele lecții. Se pare că am avut multă materie de recuperat în 2025 și mi-am învățat lecția. Sper ca 2026 să fie un an început cu dreptul. Vreau să fim bine și fim sănătoși!

Rep: Care e cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în anul 2025?

LORA: Lasă oamenii să nu te placă! Iar când un om îți arată cine e, crede-l. Trebuie să îi credem comportamentul și faptele, pentru că de multe ori vorbele nu se corelează. E important să nu-i împodobim pe oameni cu ceea ce nu au. Și să avem grijă la impostură, pentru că impostura este peste tot. Sunt oamenii care spun că sunt prieteni, dar sunt impostori. Nu merită să ne pierdem timpul încercând să ghicim ce o fi fost în capul cuiva, când a făcut un anumit lucru. Pur și simplu să fim atenți la drumul nostru!

O veți vedea pe Lora în programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, unde va prezenta alături de Andrei Ursu un moment care ne amintește cu umor și nostalgie de emisiunea-cult a anilor 1975, „Cu mască, fără mască”. Televiziunea Română intră în 2026 cu zâmbet și paharul sus și spune „La mulți ani!” nu doar noului an, ci și propriei istorii, într-o ediție specială de Revelion care deschide oficial un an aniversar – „Împreună la puterea 70”.

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” nu e doar o petrecere televizată – e o aniversare cu artificii, amintiri și mult umor, în care trecutul și prezentul dansează împreună până dimineață. Paharul sus, telecomanda pregătită și… La mulți ani, TVR!

