Lora, marcată de moartea tatălui ei. Avea doar 4 ani când și-a pierdut părintele: ”O sabie cu două tăișuri”

În prezent, Lora este o cântăreață apreciată în România, care și-a construit viața la care visa încă din copilărie, alături de soțul ei, Ionuț Ghenu. Totuși, drumul ei nu a fost lipsit de provocări. Tatăl ei a murit când avea doar patru ani, iar ea a crescut fără o prezență masculină în viața sa.

A crescut fără sprijinul tatălui, care a murit când era doar un copil, iar în 2020 a suferit o nouă pierdere majoră, moartea mamei sale, Mihaela Petrescu, răpusă de cancer. Lora a povestit cum experiențele dureroase din copilărie i-au modelat personalitatea. Exemplul mamei sale, o femeie puternică și independentă, i-a insuflat dorința de a fi la fel și să nu depindă de nimeni.

Cântăreața recunoaște că această forță are un preț. Deși independența i-a adus succes și reziliență, a făcut-o să poarte mereu povara de „a se descurca singură”, ceea ce a dus la oboseală emoțională și la dificultăți în relațiile cu ceilalți. Absența ambilor părinți a lăsat urme adânci în sufletul ei, dar în același timp a fost motorul care a determinat-o să devină o femeie puternică.