De: Andreea Stăncescu 30/10/2025 | 11:47
Una dintre cele mai mari temeri ale Adelinei Pestrițu. Vedeta a făcut mărturisiri în urmă cu puțin timp: ”Am o frică reală”
Adellina Pestrițu, detalii despre viața sa / Sursa foto: Social media
Adelina Pestrițu este o mare iubitoare a vacanțelor și a descoperirii de locuri noi. De-a lungul anilor, vedeta a călătorit în numeroase destinații de vis, împărtășind mereu cu urmăritorii ei cele mai frumoase momente din călătoriile sale. Recent, vedeta a ajuns în Doha, unde a avut parte de o experiență deosebită alături de familia sa, bucurându-se de peisaje spectaculoase și de clipe de relaxare binemeritate. În urmă cu puțin timp a dezvăluit una dintre cele mai mari frici cu care se confruntă. 

Adelina Pestrițu iubește să călătorească și profită de fiecare ocazie pentru a descoperi locuri noi și culturi diferite. Deși frica de turbulențe îi dă uneori emoții, vedeta a găsit mai multe metode prin care reușește să-și gestioneze teama și să se bucure de zboruri. Printre acestea se numără respirația controlată și mai ales rugăciunile.

Vedeta a mărturisit că în momentele tensionate din timpul zborului se roagă des, iar acest ritual o ajută să se liniștească și să depășească mai ușor teama de turbulențe. Chiar dacă zborurile nu sunt întotdeauna ușoare pentru ea, dorința de a aduna amintiri frumoase alături de cei dragi este mai puternică decât frica.

„Toți cei care mă cunosc știu că am o frică reală de turbulențe. Cu toate astea, mă găsesc mereu în avion uneori zâmbind, alteori agitată- făcând rugăciuni. (Ex: Vă mai amintiți zborul meu SUA- România in plin uragan și cutremur în acelasi timp?)

Mulți mă întreabă cum reușesc să trec peste anxietatea care vine odată cu ideea de zbor. Adevărul e că nu am un truc special. Pur și simplu, dorința de a călători e mai mare decât frica.

De-a lungul anilor am avut zboruri pe care le-am dus doar cu rugăciuni, din cauza turbulențelor. Dar n-am renunțat. Am înțeles că, oricât aș încerca să evit ceva, dacă e să se întâmple, se întâmplă. Așa că prefer să văd lumea și să adun amintiri alături de familia mea”, a povestit Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu. sursă - social media
Adelina Pestrițu. sursă – social media

Ce sfaturi a oferit Adelina Pestrițu pentru frica de zbor

Pentru cei care se tem de zbor, Adelina Pestrițu a făcut câteva recomandări care au ajutat-o de-a lungul timpului în ceea ce privește frica de avion. Primul lucru important este informarea despre turbulențe care sunt fenomene normale și nu periculoase, apoi alegeți companii aeriene sigure și locuri stabile, în zona aripilor. Evitați cafeaua și alcoolul, respirați controlat și distrați-vă cu o carte, muzică sau film.

Dacă apare anxietatea, discutați cu echipajul pentru că sunt obișnuiți să ofere sprijin. Observați calmul însoțitorilor de bord și evitați privitul pe geam în timpul turbulențelor. Adelina Pestrițu le-a transmis urmăritorilor ei să ceară ajutorul pentru a stăpâni frica.

