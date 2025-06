Lora nu vrea să cedeze! Soţul nu i-a satisfăcut dorinţa, iar artista… l-a pus la punct: “Nu cer mult”

Lora și Ionuț Ghenu au fost prezenți la petrecerea Viva 2025. Cei doi și-au făcut timp pentru socializare și distracție în ciuda programului foarte încărcat pe care îl au. Pe lângă perioada plină de evenimente și concerte, artista lucrează intens la proiectul ei de suflet: gama de produse cosmetice și de skincare pe care a lansat-o. Lora ne-a dezvăluit că afacerea merge foarte bine, având încasări de zeci de mii de euro lunar. Cu toate acestea, vedeta și soțul ei au decis să strângă cureaua și trăiesc pe buget de austeritate. De ce au luat această decizie, aflăm de la cântăreață într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Zâmbitoare și jovială, Lora a atras multe priviri la petrecerea Viva alături de soțul ei, Ionuț Ghenu. Artista are parte de o perioadă fructuoasă pe plan profesional, iar afacerea cu produse cosmetice merge brici. În plus, așa cum știm, vedeta și partenerul ei și-au cumpărat un teren în apropierea Capitalei pe care urmează să își construiască locuința visurilor, iar pentru asta muncesc din greu. Totuși, până la momentul mutării, artista are o dorință pe care soțul nu a apucat să i-o îndeplinească. Iată ce ar fi trebuit Ionuț Ghenu să facă în casa în care locuiesc acum.

Lora și Ionuț Ghenu au strâns cureaua: „Muncim mai mult, cheltuim mai puțin”

CANCAN: Lora, ne întâlnim la un eveniment frumos, mare, ești alături de Ionuț, dar nu este el cu interviurile. Ce faceți?

Lora: Suntem bine, muncim. Am avut o perioadă foarte plină, urmează un weekend plin de concerte, la distanțe mari. Alba Iulia și apoi în Prahova, dar mă bucur că încă mai am energie să fac asta. Apoi, în timpul săptămânii sunt la birou, cu cremele mele, cu produsele pe care urmează să le lansez, voi lansa serumuri, voi relansa crema de ochi și va fi cea mai tare cremă și mă rog de soț să îmi curețe piscina. Avem o piscină mică în curte. Nu o să plecăm în vacanță, dar vreau să am și eu puțină apă acolo să mă bălăcesc. Nu cer mult.

(CITEȘTE ȘI: Probleme în paradis pentru Lora și Ghenu? „Eu nu voi mai permite inimii…)

CANCAN.RO: Nu vreți să mergeți în vacanță sau pur și simplu nu aveți timp din cauza programului încărcat?

Lora: Nu, pentru că este bine să strângem cureaua o perioadă, să muncim mai mult, să cheltuim mai puțin. Și anul trecut am simțit asta, iar anul acesta continuă așa. O să vină și o vacanță când simțim că suntem epuizați, dar nu lungă.

CANCAN.RO: De ce strângeți cureaua? Ce planuri aveți?

Lora: Am piese la lansat și am casa mea de discuri și trebuie să mă ocup, sunt antreprenor și pe partea aceasta muzicală. Am produse noi de lansat la brandul meu de skincare și make-up, costă foarte mult testele pe care le facem pe oameni. Și mai dorim să ne construim și căsuța noastră pe terenul visurilor noastre, deci avem multe motive pentru care să muncim mult timp de acum încolo fără pauză.

CANCAN.RO: Când începe construcția casei?

Lora: Habar nu avem, nu vreau să fac niciun pronostic. Ideea este că avem planuri și stângem cureaua. Mai puțină vacanța, un picnic în pădure că e aproape de noi, un batminton în pădure, cu bicicletele să ne plimbăm și bălăceala acasă pe terasă la noi, prieteni, grătar și asta e vacanța.

CANCAN.RO: Dar v-ați gândit la un buget anume în care să vă încadrați pentru casă?

Lora: Încă nu am început să facem calculele. Nu știu, s-au mai scumpit sau ieftinit materialele.

A avut încasări record de 70.000 de euro, dar…”Banii se duc tot acolo”

(ACCESEAZĂ ȘI: Lora și-a schimbat numele după ce s-a măritat, iar când a comparat buletinele, SURPRIZĂĂĂ! ”Am râs, mi s-a părut tare amuzant!”)

CANCAN.RO: Lasă că merge bine afacerea cu cremele.

Lora: Da, merge bine, dar tot ce vine de acolo, se reinvestește tot acolo. Atunci când construiești ceva, cum fac eu cu afacerea mea, pentru că vreau produsele la cel mai înalt nivel, se reinvestește.

CANCAN.RO: Știu că nu îți place să vorbești despre bani, dar ne poți spune care a fost cea mai bună lună ca încasări în privința produselor pe care le creezi?

Lora: A fost o lună în care am atins aproape 70.000 de euro, am avut multe activări atunci, dar sunt tot felul de luni. Nu poți să ai un număr exact, să îți pui un anumit prag pe care să-l atingi. Sunt perioade și perioade, iar asta doar cu site-ul.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.