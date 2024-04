Cum arată casa în care locuieşte Lora, la marginea pădurii? Stă cu chirie, dar are şi piscină

După experiența din Bali, Lora s-a întors cu gândul de a se muta la casă, alături de iubitul ei, Ionuț Ghenu. Cei doi și-au cumpărat deja un teren pentru a-și construi locuința visurilor lor. Însă, până atunci stau cu chirie într-o casă, la marginea pădurii. Cuplul se bucură și de o piscină mare.

Lora și Ionuț Ghenu locuiesc într-o vilă din zona de Nord a Capitalei, lângă pădure, unde au și o piscină. Cei doi visează să își construiască propria casă și au făcut deja primii pași în acest sens, achiziționând un teren. Totuși, artista a dezvăluit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO că dorește să vadă dacă se obișnuiește cu traiul la curte. Ulterior, ea și iubitul ei vor decide dacă se întorc sau nu la bloc.

Citește și: LORA TRAVERSEAZĂ O PERIOADĂ CRUNTĂ, PROBLEMELE DE SĂNĂTATE ÎI FAC VIAȚA UN CALVAR: “SPER SĂ NU AJUNG LA…”

Nu m-a luat nimic prin surprindere, deocamdată. Dar am înțeles un lucru important, din prima, nu trebuie să aibă două etaje. Voiam să fie etaj 1 + mansardă. Acum am asta și iubesc treptele, dar două etaje nu ar fi cea mai bună idee.”, a declarat Lora pentru CANCAN.RO .

„M-am mutat la o casă superbă, dar nu m-am apucat de construcția casei mele. Am fost sfătuiți să avem experiența traiului la casă înainte să ne construim, ca să știm exact de ce avem nevoie, ce înseamnă, și este fantastic. Este în chirie, este mare, am piscină, abia aștept să se încălzească afară, nu mai pot. Îmi plantez flori, e frumos!

În perioada pandemiei, Lora și Ionuț Ghenu au stat o perioadă în Bali. Atunci și-au dat seama că le-ar plăcea să stea la curte, înconjurați de natură. După ce s-au întors acasă, artista i-a cerut Universului să o ajute să găsească ”un colț de Rai”. Dorința i-a fost îndeplinită pentru că celebra cântăreață a descoperit, prin satelit, un teren perfect pentru ea și iubitul ei. Timp de 3 ani au încercat să cumpere un lot acolo, iar în urmă cu doar câteva luni au reușit.

„M-am trezit din somn într-o noapte și am găsit apoi postat pe internet un anunț pentru un teren, cu două ore înainte de căutarea mea. A doua zi a sunat Ionuț, ne-am și întâlnit cu proprietarul și cu agentul, care s-au mirat că noi am oprit mașina fix la terenul respectiv.

L-am cumpărat împreună cu o prietenă foarte bună pentru că erau aproape 5000 de metri pătrați și noi am luat partea de sus de la pădure, vreo 2000 de metri pătrați. Este mai mult decât mi-am imaginat că voi cumpăra, dar așa s-a nimerit.

Am strâns bani în toată perioada asta și iată că acum s-a împlinit acest vis și încă sunt în starea de euforie și sunt uimită și recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că am acolo terenul visurilor mele și mi se pare fantastic cum funcționează Legile Universului și cum sunt ascultate rugăciunile. A fost important că am strâns și bani pentru acest lucru și am pus asta ca prioritate, exact când s-a făcut suma, a apărut terenul!

Sunt foarte multe lucruri care s-au legat și care pentru unii poate ar fi coincidențe dar pentru mine sunt mici minuni și miracole care s-au întâmplat. Îmi doresc foarte tare să alegem bine oamenii cu care să colaborăm și să ne apucăm să construim de la anul casa la care am visat și pe care am așteptat-o atâta timp!”, a mărturisit Lora pentru Click.