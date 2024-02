Lora, dezvăluiri cutremurătoare din căsnicia cu Dan Badea. Adevăratul motiv al divorțului: ”Am plâns în pernă!”

Lora (41 de ani) trăiește, în prezent, o frumoasă poveste de dragoste alături de Ionuț Ghenu (38 de ani). Însă, până ca artista să își găsească liniștea, a fost nevoită să îndure o serie de comportamente și situații agresive. Iată ce a putut să pătimească în fosta căsnicie cu Dan Badea (47 de ani). Au fost căsătoriți timp de 2 ani, între 2012 și 2014.

Artista Lora trăiește, acum, o poveste de dragoste alături de Ionuț Ghenu. Se cunosc și lucrează împreună de peste un deceniu și au o legătură amoroasă de 8 ani. Au valori comune de viață și sunt fericiți. Însă, înainte de a-și găsi liniștea, cântăreața în vârstă de 41 de ani a trecut printr-o perioadă tulburătoare. În cadrul unui interviu, vorbise despre căsnicia cu Dan Badea. Cei doi au fost căsătoriți între 2012 și 2014.

Separarea legală a venit rapid, după 2 ani, după ce Lora nu a mai putut să îndure episoadele de umilință sau agresivitate la care era supusă. Artista a mărturisit că i s-ar fi impus să renunță la cariera în lumea muzicii. După ce artista a ales să divorțeze de comediantul Dan Badea, și-a oficializat relația cu Ionuț Ghenu, bărbatul alături de care trăiește o poveste de iubire.

Lora și-a deschis sufletul și a vorbit despre mariajul pe care l-a avut cu actorul. Conform declarațiilor sale, cântăreața a trecut prin mai multe episoade de umilințe și agresivitate. Despre acestea s-a aflat după ce a divorțat de bărbat. A acuzat că a fost agresată fizic și verbal de bărbatul pe care îl iubise. Mai mult decât atât, ar fi fost mințită cu privire la întemeierea unei familii. Pentru Antena Stars, Lora a mărturisit că nu regretă faptul că s-a căsătorit, ci alt aspect, și anume ceea ce a aflat după aceea.

„Regret nu căsătoria, ci ce am aflat după. S-au făcut nişte afirmaţii cu perdea. Nu am putut să păstrez ce a fost frumos, chiar dacă am încercat. Oamenii au nevoie de cineva pe care să dea vina, să pună degetul! Mă bucur că sunt liniştită acum. (…) E foarte important respectul. Când vine un om la tine şi îţi spune că vrea să fii mama copiilor lui din prima săptămână ceva nu este în regulă”, a spus Lora la „Dincolo de aparențe”.