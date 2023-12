Lora prefațează nunta anului 2024, cu Ionuț Ghenu, însă motivul pentru care o fac abia acum este terifiant! „Nu voiam să mă mărit în anul în care a murit mama!”

Lora încheie anul 2023 cu un bilanț despre care spune că i-a fost vital, din punct de vedere al evenimentelor bifate și al simpatiei publicului. Însă 2024 se anunță de-a dreptul epic pentru artistă, care și-a cumpărat teren de casă și urmează să se apuce de construit noul cămin. Mai mult, cântăreața și Ghenu își vor uni destinele în vară. Toate acestea, dar și multe alte detalii de maximum interes au fost dezbătute de Lora într-o ediție specială a emisiunii CANCAN EXCLUSIV.

Solista a dezvăluit, printre altele, care a fost cea mai bună zi din carieră la nivelul încasărilor. Însă într-o notă de o sensibilitate aparte, Lora a divulgat adevăratul motiv pentru care nunta dintre ea și Ghenu a fost amânată în repetate rânduri.

( NU RATA: IONUȚ GHENU A FĂCUT OCHII CÂT CEPELE CÂND ȘI-A VĂZUT SOȚIA ÎN PORTJARTIERE PE STRADĂ: ”MAI STAI AȘA ȘI PRIN CASĂ!”. LORA I-A DAT REPLICA )

După șapte concerte și epuizare extremă, Lora a tras linie în cea mai bună zi din carieră: „Am făcut 40.000 €!”

CANCAN EXCLUSIV: De Revelion cânți?

Lora: Ar fi trebuit să fie cinci, dar am făcut un calcul, nu ieșea bine la fată și la oboseală.

CANCAN EXCLUSIV: Tu la cât începi programul, pentru a putea să onorezi patru cântări?

Lora: În jur de 22. Și faza faină este că am la Alpin, acolo sunt mai multe săli. Practic, sunt în aceeași locație, dar merg în patru săli, în același loc. E cel mai bine. Și anul trecut a fost bine, că eram tot în Poiană, în locații de pe aceeași zonă.

CANCAN EXCLUSIV: Au fost și dăți când mergeai în orașe diferite?

Lora: Da, a fost foarte greu. Am avut într-un an șapte concerte, unele durau și 15 minute. Dar am avut un concert, cele mai lungi 15 minute din viața mea. Din alea cu făcut rău, cu vomitat înainte de urcat pe scenă, vomitat după 15 minute. Nu mai poți. Oamenii au impresia că e ușor. Și când te uiți, că am găsit o filmare cu mine pe YouTube, de acolo, ziceai că n-am nicio problemă. Este incredibil de greu să arăți că nu ai nicio problemă. Este vorba despre efortul fizic, epuizarea este un pericol.

CANCAN EXCLUSIV: Poți să-mi zici, la nivel monetar, care este recordul tău personal într-o seară de acest gen?

Lora: Să facem un calcul. Eu am o sumă, dar de acolo se duc procente către echipă – la management, impresariat, band. Șapte concerte, de multe ori era dublu, fiind noaptea de Revelion. Cred că am făcut 40.000 €, cred că pe acolo. Dar nu doar banii mei, am calculat cu totul. De acolo, cam 30% se duc către band și echipă. Dar de obicei te duci în vacanță o lună de zile, după. Cheltui aproape toți banii ăia într-o lună ca să te pui pe picioare. Plus că ai cheltuieli, eu am sandale ca artistele mari sau hainele de pe mine sunt branduri, tu trebuie să fii la nivel internațional ca aspect, dar nu câștigi milioane de euro dintr-un concert.

( CITEȘTE ȘI: BOALA DE CARE SUFERĂ LORA. ÎN URMĂ CU 5 ANI, ARTISTA A PRIMIT DIAGNOSTICUL: „PUR ȘI SIMPLU, AM RENUNȚAT LA TOT!” )

Nunta anului 2024, dintre Lora și Ghenu, prefațată de artistă: „Nu voiam să mă căsătoresc în anul în care a murit mama!”

CANCAN EXCLUSIV: Ați anunțat că faceți nunta în 2024, Doamne ajută, să fie într-un ceas bun. Sunteți genul de cuplu care pune accent pe asta?

Lora: Îmi doresc foarte mult să am amintirea asta cu Ionuț, doar că nu am avut când. În 2020 era planificat și s-a întâmplat cu mama, pe 26 ianuarie a plecat ea. Apoi a început pandemia, îți dai seama că nu voiam să mă căsătoresc în anul în care a murit mama, plus an de pandemie. După, a urmat 2021, care n-a fost neapărat cel mai drăguț. După a venit războiul, exact la început de an, exact când noi făceam planuri.

Eu fiind foarte empatică, cum era să vin eu «scuzați, vreau să mă mărit». Anul ăsta am fost patru luni în Bali, după care am ținut-o din concerte în concerte, a trecut foarte repede. A fost un an fantastic pentru mine, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru anul ăsta, aveam nevoie de anul ăsta. Nu cred că mai aveam creierii la loc dacă nu aveam un an cum am avut acum. Pur și simplu m-a repus în funcțiune, am la ce să visez.

CANCAN EXCLUSIV: La ce rochie de mireasă visezi?

Lora: Știu doar că o să colaborez cu doi designeri români.

CANCAN EXCLUSIV: Ai vreo superstiție pentru nuntă?

Lora: Va fi o împletitură între vechi și nou, dar ceva albastru va fi sigur.

CANCAN EXCLUSIV: O să te vadă în rochie Ghenu, înainte de nuntă?

Lora: Nu. Nu știu dacă o să plângă, totuși. Dar trebuie să vedem cu locația, vrem într-un anumit loc. Am vrut să facem la Galicea Mare, dar e complicat să aducem oamenii acolo, am găsit un loc frumos în București și vedem dacă e disponibil.

CANCAN EXCLUSIV: Mă gândeam că poate doriți să faceți ceva pe vreo coastă prin Franța, Italia…

Lora: Nu ne-am îndrăgostit acolo. Ne-am îndrăgostit în Românica.

CANCAN EXCLUSIV: Invitații vor fi mulți la număr?

Lora: N-am făcut lista. Noi avem impresia că nu știm foarte multă lume, dar o să avem o surpriză când o să începem să-i scriem.

CANCAN EXCLUSIV: Cine ați dori să vă cânte?



Lora: Să ne cânte toată lumea. Aș vrea să-mi cânte Zdob și Zdub, aș vrea să-mi cânte toți prietenii mei din industrie.

CANCAN EXCLUSIV: Nași aveți?

Lora: Avem, vor fi două perechi de nași. Când ai relați de opt ani de zile, sunt mai mulți care au contat acolo în momentele mai grele.

CANCAN EXCLUSIV: Sunt celebri?

Lora: Nu!

( ACCESEAZĂ ȘI: LORA A PĂȚIT-O CU CELEBRUL KYGO, ÎN BALI! S-A APROPIAT DE ȘEZLONGUL LUI, DAR ERA S-O ”MĂNÂNCE” BODYGUARDUL! )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.