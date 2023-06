Lora a pățit-o cu celebrul Kygo, în Bali! S-a apropiat de șezlongul lui, dar era s-o ”mănânce” bodyguardul!

După o binemeritată pauză de la cântat și evenimente pe bandă rulantă, Lora s-a întors cu forțe proaspete să recucerească scena showbizului românesc. Șederea în Bali a venit la pachet și cu episoade memorabile, pe care artista le rememorează, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! De departe cea mai pregnantă pățanie a fost cu faimosul Kygo, unul dintre cei mai populari DJs la nivel internațional. Lora i-a cerut o poză, însă a fost oprită de garda de corp a vedetei internaționale.

Într-un alt spectru, Lora și Ghenu au lucrat și la relația lor pe parcursul vacanței, aspect pe care îl perfecționează în fiecare zi. Prin urmare, cei doi au ajuns că își stabilească foarte bine rolurile în casă, cântăreața recunoscând cine este cu adevărat „cocoșul” în relație!

Lora: „Ghenu e cocoș, eu sunt găină și avem fiecare importanța lui în ecosistemul de la noi din casă!”

CANCAN.RO: Ce relație ai cu Instagramul și cu platformele sociale?

Lora: O relație civilizată. Media zilnică este de o oră și șapte minute.

CANCAN.RO: Dar în mașină, când mergi către concerte, care e activitatea ta favorită?

Lora: Joc șah. Fac și puzzle-uri, îmi place super mult, mă relaxează. Mă calmează, mă liniștește, îmi educă gândirea logică, mă ajută să văd un pic înainte lucrurile, să nu mai fiu impulsivă. Pentru că eram o fată foarte impulsivă. Bine, încă mai am scăpări.

CANCAN.RO: Care se proiectează unde și pe cine?

Lora: Pe mine. Și pe Ghenu, normal. Dar duce, cu zâmbetul pe buze. A învățat, s-a maturizat foarte frumos Ionuț, sunt foarte mândră de el. A învățat să întoarcă foarte repede starea de spirit, când vede că ceva e în neregulă, o sucește imediat și ajungem să râdem. E foarte tare chestia asta, nu îmi vine să cred.

CANCAN.RO: Până la urmă Ghenu este cocoșul în casă sau cum luați deciziile?

Lora: El e cocoș, eu sunt găină și avem fiecare importanța lui în ecosistemul de la noi din casă.

Lora, înfuriată de bodyguardul unuia dintre cei mai populari artiști din lume, în Bali: „M-am și supărat pe Kygo că nu a făcut poză!”

CANCAN.RO: Cum a fost readaptarea la viața socială cu foarte multă aglomerație, tu fiind foarte mult timp plecată în Bali?!

Lora: Și în Bali este foarte aglomerat. Dar acolo am fost la niște super petreceri cu DJs faimoși, cum ar fi Kygo sau Lost Frequencies.

CANCAN.RO: Și nu au venit să facă poză cu tine?

Lora: Nu, chiar m-am și supărat pe Kygo că nu a făcut poză. Am stat chiar lângă el, dar avea un boduguard foarte arogant. Chiar mi-ai amintit, nu mi-a plăcut deloc chestia asta, am învățat ceva, am zis că ai mei nu au voie să fie niciodată așa aroganți. Mie îmi place să fac poze cu oamenii. În fine, e un loc foarte aglomerat, cu foarte multe evenimente, până și în trafic e aglomerat. Dar găsești liniște, găsești aglomerație, le găsești pe toate în Bali!

CANCAN.RO: În Bali s-a lucrat doar la relație sau și la altceva?

Lora: S-a lucrat și la brandul meu de skincare!

