Boala de care suferă Lora. În urmă cu 5 ani, artista a primit diagnosticul: „Pur și simplu, am renunțat la tot!”

Lora se numără printre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară. Se bucură de un succes imens pe plan muzical, după o carieră pentru care a muncit pe brânci. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Ionuț Ghenu, fiind împreună de ani buni. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze și plină de fericire, cântăreața a avut parte și de greutăți în trecutul ei. Nu totul a fost numai lapte și miere. În urmă cu cinci ani, a aflat o veste teribilă.

Lora se menține în formă și are o siluetă de invidiat, însă puțini știu cu se afecțiune se confruntă aceasta. Artista a fost nevoită să recurgă la „curățenie generală” în meniul ei zilnic, după ce medicul i-a dat o veste îngrijorătoare. Cântăreața a aflat, acum cinci ani, că are intoleranță la gluten, în urma unor investigații medicale. După ce a respectat întocmai sfatul medicului, Lora a simțit că lucrurile se îmbunătățesc.

„Am avut mereu o constituție mai atletică, chiar și fără sport. De când am aflat despre intoleranța la gluten, cu care cred că m-am pricopsit acum 5 ani, pur și simplu am renunțat la tot ce conține gluten și m-am dezumflat. Nu era grăsime, era ca o inflamație, eram umflată și simțeam că mă ține pielea. Mă bucur tare că am aflat despre problema asta la o analiză de biorezonanță și am aflat că era sursa multor alte probleme, pe care acum le repar”, a dezvăluit Lora, pentru viva.ro

Lora primise un diagnostic greșit, acum câțiva ani

Cântăreața a trecut prin clipe îngrozitoare, după ce mama ei s-a stins din viață după o luptă chinuitoare cu cancerul la sân. Lora a povestit, la un moment dat, că a trecut prin sperietura vieții ei, după ce a fost diagnosticată greșit de un specialist.

”Eu am fost suspectă de cancer pentru că așa s-a exprimat o persoană care și-a depășit competențele când mi-a făcut RMN-ul. A considerat că „posibil să fie cancer” (…) Apoi și-a făcut un selfie cu mine, pentru că băiatul ei era fan…

A fost nevoie de multe declicuri din multe direcții ca să îmi resetez prioritățile. Când eram susținută și încurajată că totul va fi bine și că nu sunt singură, în următorul moment eram lăsată singură, fix de același om. Unii îți sunt alături la greu, dar selectiv.”, a mărturisit Lora, pentru sursa citată mai sus.