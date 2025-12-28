Acasă » Știri » Zodia triplu-blestemată de astre în 2026: Bolnavă, săracă și părăsită de partenerul de viață

De: Denisa Iordache 28/12/2025 | 16:30
Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar una dintre ele va simți cum Universul este împotriva ei și nimic nu îi merge bine. Acești nativi ai zodiacului au șanse mari să își piardă partenerul de viață, locul de muncă și chiar să ajungă la faliment. Află în articol toate detaliile. 

Această zodie va simți o presiune considerabilă în aproape toate aspectele vieții, din cauza unor opoziții planetare majore.  

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Leu. Pluto se va instala în Vărsător, iar acest lucru va reprezenta un test de rezistență pentru această zodie. Astfel, relațiile superficiale ale acestui semn se vor destrăma, iar dacă există secrete sau tensiuni nerezolvate, acestea vor exploda. 

Leii se pot simți controlați de parteneri sau pot chiar să treacă prin despărțiri care le dau realitatea peste cap și îi forțează să se reinventeze. 

Din punct de vedere al sănătății, Saturn și Neptun fac tranzite care pot afecta nivelul de energie al Leului. Prin urmare, această zodie poate ajunge la epuizare și stres, care atunci când sunt acumulate pot duce la probleme de sănătate. 

Zodia leu
Zodia Leu

Aceștia trebuie să fie atenți la semnalele corpului și să nu le mai ignore, încercând să păstreze aparențele de „regi” neînfricați. 

Când vine vorba de bani, Leii vor fi forțați să treacă printr-o restructurare a resurselor financiare din cauza eclipselor de pe axa Leu-Vărsător în 2026, care vor lovi direct în imaginea publică și finanțe. Există posibilitatea să piardă o sursă de venit care părea sigură sau să fie nevoiți să investească masiv în ceva ce nu oferă un profit rapid.  

Nu vă lăsați influențați de orgoliul, care vă spune să cheltuiți peste măsura doar pentru a vă demonstra vouă că încă puteți, pentru că asta ar fi o greșeală fatală pentru buget. 

