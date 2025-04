Probleme în paradis pentru Lora și Ghenu? „Eu nu voi mai permite inimii...”

Probleme în paradis pentru Lora și Ghenu? Artista a vorbit despre relația care durează de peste un deceniu și a spus clar ce nu i-ar accepta niciodată partenerului ei.

Lora și Ionut Ghenu și-au început povestea de dragoste în urmă cu mai bine de 11 ani, după ce artista a divorțat de comediantul Dan Badea. La vremea aceea Ghenu era managerul blondinei.

Cei doi și-au unit destinele în fața Lui Dumnezeu și au zis cel mai hotărât „DA!” după 10 ani de relație, iar acum au decis să vorbească despre culisele poveștii lor de iubire.

Invitată în cadrul podcastului lui Bursucu, Lora a mărturisit ce nu i-ar putea ierta niciodată soțului ei. Deși consideră că Ghenu este un om minunat, vedeta spune ca nu i-ar permite să greșească față de ea.

Când a venit în discuție divorțul dintre Lora și Dan Badea, Bursucu a întrebat dacă scenele în care vedeta și comediantul au plecat împreună de la divorț erau reale, asta pentru că cei doi au plecat de mână după ce au semnat divorțul și se înțelegeau foarte bine.

„A fost pe bune totul. Noi am plecat la divorț de mână. Nu a fost o strategie, strategie să ce? A fost pe bune. El a dat cu noroi în privat. Ne-am spus niște lucruri. El ar fi vrut cu emisiuni, pe vremea aia, să mergem că se câștiga. Avea altă mentalitate. Am ajuns la un consens. Chiar așa era. Am vrut să fie ok. Ideea era să rămânem prieteni. Eu așa am crezut”, a spus Lora.