CANCAN.RO i-a provocat pe Dan Negru, Bogdan Vlădău sau Adi Nartea! S-au “spovedit” la final de 2025: “A fost ceva rău”

Cine nu iubește filmele în perioada sărbătorilor? Un film bun face ca totul să pară mai liniștit, mai cald și mai ușor de suportat, mai ales la final de an. Fie că vorbim despre comedii, drame sau povești inspiraționale, fiecare film spune, de fapt, o poveste. V-ați gândit vreodată însă cum s-ar numi „filmul” vieții voastre, dacă anul prin care ați trecut ar avea un titlu? Exact aceasta a fost tema de gândire a vedetelor autohtone, care au acceptat provocarea de a-și transforma experiențele din 2025 într-un titlu de film. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ele și a aflat cum și-ar rezuma anul într-un titlu. Răspunsurile vă vor da pe spate!

Anul 2025 a fost unul cu de toate pentru vedetele autohtone! Unii l-au trăit cu zâmbetul pe buze, alții cu oboseală acumulată sau cu multe responsabilități pe cap. A fost un an al contrastelor pe care vedetele l-au trăit la maximum. Răspunsurile la întrebarea „Dacă 2025 ar fi un film al vieții tale din ultimul an cum s-ar numi” vă vor amuza și totodatp, surprinde.

Cum s-ar numi viața vedetelor din ultimul an dacă ar fi un film de Crăciun

Dan Negru a ales un titlu cu iz de glumă, dar cu multă emoție în spate. Prezentatorul TV spune că 2025 a fost un an bun pentru el, mai ales pentru că a reușit să petreacă mai mult timp alături de familie, lucru care l-a făcut cu adevărat fericit.

„Nea Dan fericitul, de la Nea Mărin miliardar. A fost un an bun pentru mine, am stat mai mult cu ai mei, iar asta m-a făcut fericit”, a spus el pentru CANCAN.RO.

Adrian Nartea descrie anul 2025 ca fiind unul complex, cu muncă intensă, provocări, dar și momente frumoase. Actorul a avut un program încărcat, proiecte diverse și situații care l-au scos din zona de confort. Chiar dacă nu a fost un an simplu, Adrian Nartea recunoaște că fiecare experiență l-a ajutat să crească, atât profesional, cât și personal și rezumă simplu anul ca fiind: „Cu de toate, a fost plin din toate punctele de vedere”, ne spune el.

„Singur acasă 5” vs „Cel mai tare an”, iată ce au răspuns

„Am nevoie de un pui de somn- așa s-ar numi. A fost un an foarte aglomerat pentru mine și simt nevoia de odihnă”, ne spune Amna. Pentru artistă anul 2025 a fost extrem de solicitant. Vedeta recunoaște că a fost mereu pe drumuri, cu multe proiecte și responsabilități, iar ritmul alert și-a spus cuvântul. Deși se bucură de realizările profesionale, Amna spune că la final de an simte nevoia de pauză și odihnă, semn că 2025 a fost un adevărat maraton.

Bogdan Vlădău nu ascunde faptul că 2025 a fost un an greu pentru el, mai ales după despartirea de fosta sotie, Gina Chirilă. Artistul spune că a fost nevoit să se descurce pe cont propriu și să jongleze cu toate responsabilitățile, fără prea mult ajutor.

„Singur acasă 5″ s-ar numi. A trebuit să jonglez cu toate lucrurile, a fost ceva rău anul acesta”, a dezvăluit el. Titlul ales spune totul despre sentimentul de singurătate și presiune care l-a însoțit de-a lungul anului, unul pe care îl consideră mai degrabă dificil decât ușor.

La polul opus se află Xonia, care privește anul 2025 cu mult entuziasm. Artista se declară mulțumită de tot ce i s-a întâmplat și spune că 2025 a venit exact așa cum și l-a dorit, cu multă motivație și momente care i-au dat încredere. Pentru ea 2025 se rezumă simplu ca fiind: „Cel mai tare an”, spune Xonia pentru CANCAN.RO.

