Alertă în România! Elena a dispărut fără urmă. Cine o vede, să sune la 112

Autoritățile din Pitești au emis o alertă privind dispariția Elenei Iuliana Simion, dispărută de la domiciliul său în data de 22 decembrie 2025. Pentru găsirea fetei, a fost transmisă o alertă prin sistemul Ro-Alert în întreg județul Argeș, iar autoritățile solicită sprijinul publicului pentru a furniza orice informație utilă.

Elena Iuliana Simion, născută în data de 26.10.2007 a fost dată dispărută astăzi, 22 decembrie 2025. Tânăra a plecat de la domiciliul său din municipiul Pitești și nu s-a mai întors. Are înălțimea de 1,60 m, greutatea de 60 kg, părul scurt, până la nivelul umerilor, de culoare roșcat și ochii căprui. La momentul dispariției purta o geacă din fâș de culoare neagră și cizme negre.

Pentru găsirea ei s-a trimis un o alertă prin intermediul Ro-Alert către toți locuitorii din județul Argeș. Orice informație referitoare la această persoană poate fi transmisă imediat la numărul de urgență 112.

Ce poți face dacă vezi o persoană dispărută

Când întâlnești sau vezi o persoană care a fost dată dispărută, este important să acționezi rapid și responsabil pentru a-i crește șansele de a fi găsită în siguranță. În primul rând, nu încerca să o confrunți sau să o iei cu tine fără să ai un plan, mai ales dacă persoana pare confuză sau speriată. În schimb, păstrează calmul și observă detaliile esențiale, precum hainele, semnalmentele, locația exactă și orice comportament sau obiecte în jur.

Imediat, contactează autoritățile sunând la 112 și furnizează toate informațiile adunate, inclusiv data și locul unde ai văzut persoana, descrierea fizică și orice alte detalii relevante. Dacă este posibil, păstrează o distanță sigură și rămâi în apropiere până când ajută autoritățile să intervină, dar nu forța situația. De asemenea, nu posta informații sau fotografii sensibile pe rețelele sociale fără acordul autorităților, pentru a nu periclita investigația.

