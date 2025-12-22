Acasă » Știri » Un militar de 23 de ani din Deva, găsit mort în unitate. S-ar fi sinucis cu pistolul din dotare

Un militar de 23 de ani din Deva, găsit mort în unitate. S-ar fi sinucis cu pistolul din dotare

De: Anca Chihaie 22/12/2025 | 18:24
Un eveniment tragic a zguduit comunitatea militară din municipiul Deva, județul Hunedoara, după ce un subofițer în vârstă de doar 23 de ani a fost găsit fără viață în dimineața zilei de luni, 22 decembrie, în interiorul unei unități militare aparținând Armatei Române. Tânărul avea gradul de sergent și își desfășura activitatea în cadrul Batalionului 53 Geniu „Scorilo”, cunoscut oficial ca Unitatea Militară 01794.

Unitatea militară în care s-a produs incidentul este situată pe strada Mihai Eminescu din Deva și are un rol important în structura forțelor de geniu ale Armatei Române. Batalionul 53 Geniu „Scorilo” este o unitate cu tradiție, implicată în numeroase misiuni de sprijin, intervenții tehnice și exerciții militare, atât pe plan național, cât și în cadrul cooperărilor internaționale.

Un miliar a fost găsit mort în Deva

Potrivit informațiilor confirmate de autorități, descoperirea a fost făcută chiar de colegii săi, care au alertat imediat serviciile de urgență și organele competente. La fața locului a intervenit un echipaj medical, însă, din păcate, cadrele sanitare nu au mai putut face nimic pentru salvarea vieții militarului, fiind nevoite să constate decesul.

Surse oficiale indică faptul că subofițerul se afla în timpul executării serviciului de pază în momentul producerii incidentului. Primele verificări au scos la iveală existența unei răni provocate prin împușcare, iar arma implicată ar fi pistolul din dotare al militarului, un pistol de tip Carpați. Deocamdată, circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia nu sunt pe deplin cunoscute, anchetatorii luând în calcul toate ipotezele posibile.

Conform procedurilor legale aplicabile în astfel de situații, cazul a fost preluat de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara. Procurorii militari, împreună cu specialiști criminaliști, au demarat o anchetă amănunțită pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în orele premergătoare decesului. Sunt analizate atât aspectele tehnice legate de armament, cât și starea psihologică a militarului, programul de serviciu, precum și eventuale înregistrări sau mărturii ale colegilor.

