Titi Vîslan a murit după ce a căzut de la 12 metri înălțime. Inginerul și-a dat ultima suflare la locul de muncă

De: Anca Chihaie 22/12/2025 | 20:06
Titi Vîlsan a murit în Franța!/foto: Facebook

O veste cutremurătoare a zguduit comunitatea din Motru la finalul acestei săptămâni. Titi Vîlsan, inginer originar din oraș, și-a pierdut viața într-un grav accident de muncă în Franța, țara în care se stabilise de mai mulți ani după ce părăsise România.

Conform informațiilor obținute, tragedia s-a produs în urma unei căderi de la o înălțime de aproximativ 12 metri, incident care nu i-a lăsat nicio șansă de supraviețuire. Titi Vîlsan a lucrat în trecut în cadrul Administrației Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Motru, fiind cunoscut ca un profesionist respectat și apreciat de colegi și de locuitorii orașului.

Cariera sa în România a fost marcată de seriozitate și implicare, iar plecarea în străinătate a reprezentat pentru el o oportunitate de a-și dezvolta viața profesională și personală. În Franța, s-a stabilit împreună cu familia, adaptându-se rapid la viața de acolo și construindu-și un cămin stabil și armonios.

Accidentul care i-a curmat viața a avut loc în timpul desfășurării activităților profesionale. Potrivit surselor locale, căderea de la o înălțime considerabilă a fost inevitabil fatală, iar evenimentul a șocat atât comunitatea românească din Franța, cât și pe cei rămași în țară. Familia îndoliată, din Motru, se confruntă acum cu pierderea dureroasă chiar înainte de sărbători, un moment care ar fi trebuit să fie marcat de bucurie și reuniuni.

„Drum lin printre stele coleg şi bun prieten! Condoleanţe şi multă putere familiei pentru a trece peste marele necaz”, „Doamne ce nenorocire,în prag de sărbători! Am vorbit cu mama lui, înainte de a pleca la el în Franța. Era atât de fericită,cumpărase de toate pentru cadouri. Nu-i durere mai mare.. Dumnezeu să le dea putere! Tânărul decedat,să aibă odihnă veşnică, în pace și lumină”,

„Dumnezeu să-l odihneasca în pace! Un om deosebit, am copilarit împreună. Nu pot să cred”. „Dumnezeu să îl odihnească în liniște și pace!Îmi pare nespus de rău că a plecat dintre noi un băiat așa de sufletist și bun mult prea devreme. Sincere condoleanțe familiei îndoliate”.„Sincere condoleante familiei! Un baiat onest, un coleg extraordinar! Așa veste tristă! Odihnă vesnică”, au fost câteva dintre mesajele transmise de apropiați.

