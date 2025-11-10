Surpriză colosală pentru Loredana, în culise la Sala Palatului. Marea vedetă a României care a așteptat-o cu un buchet de flori: „Unică”

Seara de 8 noiembrie a fost una specială și plină de emoție la Sala Palatului din București. Loredana Groza a susținut un concert spectaculos, intitulat “Măiastra”, iar acest eveniment a fost unul extrem de emoționant.

Sala a fost arhiplină, iar printre spectatori s-a numărat și Simona Halep, marea campioana a tenisului românesc. Momentul care a stârnit cele mai multe aplauze și emoții a fost atunci când Loredana Groza, aflată pe scenă, a dorit să o salute public pe sportivă.

„În seara aceasta vreau să salut marea campioană a României, unica și inegalabila Simona Halep”, a declarat artista.

Surpriză colosală pentru Loredana, în culise la Sala Palatului

Acest gest a emoționat-o profund pe Simona Halep și a transmis un mesaj emoționant în mediul online, imediat după marele eveniment.

„Un salut de la Loredana Groza și o mare de aplauze. Inima mea a tresărit de bucurie. Mulțumesc, Loredana, pentru emoția asta frumoasă”, a scris sportiva pe InstaStory.

După terminarea concertului, cele două s-au întâlnit în culise, unde au stat de vorbă, iar Simona Halep i-a oferit Loredanei Groza un buchet superb de trandafiri. Concertul susținut de Loredana Groza a fost o adevărată celebrare a feminității și a muzicii românești autentice, iar prezența Simonei Halep în sală a adăugat un plus de emoție.

Loredana Groza este cunoscută pentru aparițiile sale spectaculoase. Aceasta a vorbit despre ce înseamnă, de fapt, hainele pentru ea.

„Hainele, pentru mine, sunt «expresia momentului». Ele spun exact ce simți într-o fracțiune de timp. Poate azi îți place să te îmbraci în negru, mâine vrei să fii cu ceva colorat sau pur și simplu cu ceva comod. Este oglinda noastră și de asta cred că moda a devenit un limbaj esențial în lumea de astăzi. «Spune-mi cum te îmbraci ca să-ți spun cine ești» nu este doar un clișeu.

Dar chiar și așa, uneori așteptăm prea mult de la haine. Uneori, e suficient un zâmbet, o privire caldă, o lumină interioară – și orice piesă de designer pălește în fața acelor lucruri simple, dar atât de prețioase. Astăzi pot avea o stare în care mă îmbrac în negru, mâine simt nevoia de culoare sau de ceva comod. Nu cred că stilul e ceva fix. Este o emoție, o stare. Hainele sunt oglinda noastră – uneori fidelă, alteori idealizată”, a spus artista în urmă cu ceva timp pentru Click!

Vedeta a precizat înainte de ziua ei că nu-și dorește lucruri materiale, ci mai degrabă momente de liniște, iubire și sănătate.

„Doar sănătate. Și să-mi fie cei dragi alături. Pentru totdeauna, dacă s-ar putea. Nu-mi doresc cadouri, vacanțe sau evenimente fastuoase. Vreau doar o zi simplă, sinceră, fără fițe, fără figuri. Doar cu oamenii mei. Nimic mai mult”, a mai spus artista.

