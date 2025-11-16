Acasă » Știri » Cât a costat geanta cu care s-a afișat Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini își permit așa ceva

Cât a costat geanta cu care s-a afișat Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini își permit așa ceva

De: Mirela Loșniță 16/11/2025 | 23:01
Cât a costat geanta cu care s-a afișat Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini își permit așa ceva
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Duminică, 16 noiembrie, familia, prietenii și colegii și-au luat rămas bun de la Horia Moculescu. Încă de la primele ore ale dimineții, rând pe rând, artiști, muzicieni și actori au venit să-i aducă un ultim omagiu. Printre persoanele prezente s-a numărat și Loredana Groza, care a atras atenția tuturor prin ținuta aleasă și prin geanta de lux pe care o purta. 

Loredana Groza, apariție spectaculoasă la înmormântarea lui Horia Moculescu. Artista a purtat un palton gri, pantaloni în aceeași nuanță, un guler din blană de nurcă în jurul gâtului, o pălărie albă, o pereche de ochelari de soare și o geantă extrem de scumpă.

Cât a costat geanta cu care s-a afișat Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu?

Deși momentul era profund emoționant, artista a atras toate privirile la înmormântarea compozitorului Horia Moculescu, unde a fost însoțită de fiica sa. Ținuta artistei a ieșit imediat în evidență, mai ales datorită accesoriului de lux pe care aceasta l-a purtat: o geantă Hermès, evaluată la peste 10.000 de euro, care a stârnit rapid reacții printre cei prezenți. În imaginile surprinse la Cimitirul Bellu, artista, în vârstă de 55 de ani, a fost surprinsă ținând în mână geanta de lux, fiind alături tot timpul de fiica ei.

Pe lângă artistă, la ceremonia de astăzi au participat numeroase alte personalități din lumea artistică: Monica Davidescu și Aurelian Temișan, Zoly Toth și Virgil Ianțu, Angela Similea, Elena Boncea, Marina Florea, compozitorul Ionel Tudor, Ovi, Grigore Leșe, Mădălin Voicu, ministrul Culturii, Andreas Demetre.

Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Duminică, 16 noiembrie, Horia Moculescu a fost înmormântat. Compozitorul își doarme somnul de veci în Cimitirul Bellu din București, locul unde sute de persoane au venit să își ia rămas bun de la el. Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, pe data de 12 noiembrie, după ce fusese internat în stare gravă la Institutul ”Matei Balș” din Capitală.

Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea

Surpriză colosală pentru Loredana, în culise la Sala Palatului. Marea vedetă a României care a așteptat-o cu un buchet de flori: „Unică”

Tags:
Iți recomandăm
Românii strâng cureaua de Crăciun! Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările sau toba cu o lună înainte de sărbători
Știri
Românii strâng cureaua de Crăciun! Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările sau toba cu o lună înainte…
Orașul din România cu cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025: 100 euro/lună
Știri
Orașul din România cu cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025: 100 euro/lună
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet
Mediafax
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea...
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci: Zi, lună și an. Mesajul ascuns în „Cina cea de Taină”
Gandul.ro
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci:...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Elena Merișoreanu, absentă de la funeraliile lui Horia Moculescu, critică artiștii care nu au venit: „I-a ridicat pe mulți”
Adevarul
Elena Merișoreanu, absentă de la funeraliile lui Horia Moculescu, critică artiștii care nu...
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Ai permis, dar cu restricții! / Șoferii începători nu vor mai avea voie să conducă mașini puternice
Mediafax
Ai permis, dar cu restricții! / Șoferii începători nu vor mai avea voie...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Click.ro
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii
Digi24
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci: Zi, lună și an. Mesajul ascuns în „Cina cea de Taină”
Gandul.ro
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci: Zi, lună...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Antena 1 îi vrea la Survivor! “Spaima loteriei” și designerul Casei Regale își negociază șederea ...
Antena 1 îi vrea la Survivor! “Spaima loteriei” și designerul Casei Regale își negociază șederea în junglă!
Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, ...
Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, român 100% la cumpărături
Mihai Rait activează „Sistemul Tramvai”. Dorel din Las Fierbinți, cu Mercedesul pe șine în Nordul Capitalei
Mihai Rait activează „Sistemul Tramvai”. Dorel din Las Fierbinți, cu Mercedesul pe șine în Nordul Capitalei
Dan Bittman și-a “tras” medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” ...
Dan Bittman și-a “tras” medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” pulsul
Românii strâng cureaua de Crăciun! Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările sau toba cu o lună ...
Românii strâng cureaua de Crăciun! Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările sau toba cu o lună înainte de sărbători
Orașul din România cu cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025: 100 euro/lună
Orașul din România cu cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025: 100 euro/lună
Vezi toate știrile
×