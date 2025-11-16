Cât a costat geanta cu care s-a afișat Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini își permit așa ceva

Duminică, 16 noiembrie, familia, prietenii și colegii și-au luat rămas bun de la Horia Moculescu. Încă de la primele ore ale dimineții, rând pe rând, artiști, muzicieni și actori au venit să-i aducă un ultim omagiu. Printre persoanele prezente s-a numărat și Loredana Groza, care a atras atenția tuturor prin ținuta aleasă și prin geanta de lux pe care o purta.

Loredana Groza, apariție spectaculoasă la înmormântarea lui Horia Moculescu. Artista a purtat un palton gri, pantaloni în aceeași nuanță, un guler din blană de nurcă în jurul gâtului, o pălărie albă, o pereche de ochelari de soare și o geantă extrem de scumpă.

Cât a costat geanta cu care s-a afișat Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu?

Deși momentul era profund emoționant, artista a atras toate privirile la înmormântarea compozitorului Horia Moculescu, unde a fost însoțită de fiica sa. Ținuta artistei a ieșit imediat în evidență, mai ales datorită accesoriului de lux pe care aceasta l-a purtat: o geantă Hermès, evaluată la peste 10.000 de euro, care a stârnit rapid reacții printre cei prezenți. În imaginile surprinse la Cimitirul Bellu, artista, în vârstă de 55 de ani, a fost surprinsă ținând în mână geanta de lux, fiind alături tot timpul de fiica ei.

Pe lângă artistă, la ceremonia de astăzi au participat numeroase alte personalități din lumea artistică: Monica Davidescu și Aurelian Temișan, Zoly Toth și Virgil Ianțu, Angela Similea, Elena Boncea, Marina Florea, compozitorul Ionel Tudor, Ovi, Grigore Leșe, Mădălin Voicu, ministrul Culturii, Andreas Demetre.

Duminică, 16 noiembrie, Horia Moculescu a fost înmormântat. Compozitorul își doarme somnul de veci în Cimitirul Bellu din București, locul unde sute de persoane au venit să își ia rămas bun de la el. Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, pe data de 12 noiembrie, după ce fusese internat în stare gravă la Institutul ”Matei Balș” din Capitală.

