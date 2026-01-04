Acasă » Știri » Cum a apărut Loredana Groza la mormântul tatălui său, la două zile după ce l-a condus pe ultimul drum

Cum a apărut Loredana Groza la mormântul tatălui său, la două zile după ce l-a condus pe ultimul drum

De: Alina Drăgan 04/01/2026 | 17:19
Cum a apărut Loredana la mormântul lui Vasile Groza 
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Loredana este în doliu după ce tatăl ei s-a stins din viață. Vasile Groza a fost condus pe ultimul drum în data de 2 ianuarie, iar artista nu se poate liniști după trecerea acestuia în neființă. La doar două zile după ce și-a înmormântat tatăl, cântăreața a mers la cimitir să îl viziteze. Fiica sa a însoțit-o, iar cele două au petrecut momente bune la mormântul lui Vasile Groza.

2025 s-a încheiat cum nu se poate mai rău pentru Loredana. Chiar în ultima zi din an, tatăl cântăreței s-a stins din viață, la vârsta de 88 de ani. Vestea a îngenunchiat-o pe artistă. În ultimele luni, acesta a fost internat în spital din cauza problemelor de sănătate. Însă, în ciuda eforturilor medicilor, corpul său a cedat. Vasile Groza a fost înmormântat în data de 2 ianuarie, la Cimitirul Bellu.

Cum a apărut Loredana la mormântul lui Vasile Groza

Ei bine, de când și-a condus tatăl pe ultimul drum, Loredana nu mai are liniște. La doar o zi de la înmormântare, vedeta a venit cu un mesaj public și le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în aceste momente triste.

Totodată, artista și-a exprimat solidaritatea față de cei care au trecut prin pierderea unui părinte și a îndemnat publicul să descopere opera tatălui său, punând la dispoziție site-ul dedicat creației literare a lui Vasile Groza.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje, au fost alături de mine si de familia mea in aceste clipe grele… Sunt alături de toți cei care au pierdut un părinte, le înțeleg durerea..

Aceste e site-ul lui unde puteți să descoperiți opera tatalui meu, scriitorul Vasile Groza, vasilegroza.ro”, a scris Lordana Groza pe rețelele de socializare.

Se pare că Loredana nu își poate lua gândul de la tatăl său, iar astăzi – 4 ianuarie – i-a făcut o vizită la cimitir. Îmbrăcată complet în alb, așa cum a fost și la înmormântare, artista a mers la mormântul părintelui său și a ținut câteva momente de reculegere.

Cum a apărut Loredana la mormântul lui Vasile Groza /Foto: Facebook

Vedeta a petrecut momente bune în cimitir, iar drept sprijin i-a stat fiica sa. Cele două au imortalizat momentul dureros și au distribuit câteva imagini și în mediul online. În fotografii se observă că mormântul lui Vasile Groza abundă de coroane, semen că mulți sunt cei care îl regretă.

Deși anul a început cum nu se poate mai prost pentru Loredana, artista are alături o mulțime de persoane care o sprijină și o susțin în aceste momente. Și fanii săi îi sunt alături, iar mesajele de susținere și condoleanțe au curs în mediul online.

Tatăl Loredanei Groza, înmormântat la cimitirul Bellu. Familia și apropiații își iau rămas-bun într-un mod special

Ce făcea Loredana Groza la scurt timp după ce tatăl ei s-a stins? Profesionistă și în cea mai tristă zi

 

Foto: Facebook

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Laurențiu Vlad a murit pe o pârtie de schi din Franța. A suferit o căzătură gravă, iar medicii nu au mai putut face nimic
Știri
Laurențiu Vlad a murit pe o pârtie de schi din Franța. A suferit o căzătură gravă, iar medicii…
Test de inteligență | Unul dintre acești 6 bărbați este stângaci. Îl puteți identifica?
Știri
Test de inteligență | Unul dintre acești 6 bărbați este stângaci. Îl puteți identifica?
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
Mediafax
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane...
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Adevarul
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii...
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Mediafax
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două...
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o pe toate rețelele de socializare
Prosport.ro
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Îți amintești de Raluca Lăzăruț? Fosta știristă impresionează astăzi cu aceeași siluetă și frumusețe ca la începutul anilor 2000
Click.ro
Îți amintești de Raluca Lăzăruț? Fosta știristă impresionează astăzi cu aceeași siluetă și frumusețe ca...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui...
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ghinion pentru liderul trupei Direcția 5! Marian Ionescu, „în turneu” printre mesele ocupate
Ghinion pentru liderul trupei Direcția 5! Marian Ionescu, „în turneu” printre mesele ocupate
Laurențiu Vlad a murit pe o pârtie de schi din Franța. A suferit o căzătură gravă, iar medicii ...
Laurențiu Vlad a murit pe o pârtie de schi din Franța. A suferit o căzătură gravă, iar medicii nu au mai putut face nimic
BANC | „De ce vorbești singură când faci curățenie?”
BANC | „De ce vorbești singură când faci curățenie?”
Test de inteligență | Unul dintre acești 6 bărbați este stângaci. Îl puteți identifica?
Test de inteligență | Unul dintre acești 6 bărbați este stângaci. Îl puteți identifica?
Artista din România care a pierdut sarcina chiar de sărbători: ”Sufletul mi-e plin de durere!”
Artista din România care a pierdut sarcina chiar de sărbători: ”Sufletul mi-e plin de durere!”
Artistul din România care se retrage temporar din muzică: ”Din motive medicale, nu mai pot prelua ...
Artistul din România care se retrage temporar din muzică: ”Din motive medicale, nu mai pot prelua evenimente noi”
Vezi toate știrile
×