Cum a apărut Loredana Groza la mormântul tatălui său, la două zile după ce l-a condus pe ultimul drum

Loredana este în doliu după ce tatăl ei s-a stins din viață. Vasile Groza a fost condus pe ultimul drum în data de 2 ianuarie, iar artista nu se poate liniști după trecerea acestuia în neființă. La doar două zile după ce și-a înmormântat tatăl, cântăreața a mers la cimitir să îl viziteze. Fiica sa a însoțit-o, iar cele două au petrecut momente bune la mormântul lui Vasile Groza.

2025 s-a încheiat cum nu se poate mai rău pentru Loredana. Chiar în ultima zi din an, tatăl cântăreței s-a stins din viață, la vârsta de 88 de ani. Vestea a îngenunchiat-o pe artistă. În ultimele luni, acesta a fost internat în spital din cauza problemelor de sănătate. Însă, în ciuda eforturilor medicilor, corpul său a cedat. Vasile Groza a fost înmormântat în data de 2 ianuarie, la Cimitirul Bellu.

Cum a apărut Loredana la mormântul lui Vasile Groza

Ei bine, de când și-a condus tatăl pe ultimul drum, Loredana nu mai are liniște. La doar o zi de la înmormântare, vedeta a venit cu un mesaj public și le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în aceste momente triste.

Totodată, artista și-a exprimat solidaritatea față de cei care au trecut prin pierderea unui părinte și a îndemnat publicul să descopere opera tatălui său, punând la dispoziție site-ul dedicat creației literare a lui Vasile Groza.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje, au fost alături de mine si de familia mea in aceste clipe grele… Sunt alături de toți cei care au pierdut un părinte, le înțeleg durerea.. Aceste e site-ul lui unde puteți să descoperiți opera tatalui meu, scriitorul Vasile Groza, vasilegroza.ro”, a scris Lordana Groza pe rețelele de socializare.

Se pare că Loredana nu își poate lua gândul de la tatăl său, iar astăzi – 4 ianuarie – i-a făcut o vizită la cimitir. Îmbrăcată complet în alb, așa cum a fost și la înmormântare, artista a mers la mormântul părintelui său și a ținut câteva momente de reculegere.

Vedeta a petrecut momente bune în cimitir, iar drept sprijin i-a stat fiica sa. Cele două au imortalizat momentul dureros și au distribuit câteva imagini și în mediul online. În fotografii se observă că mormântul lui Vasile Groza abundă de coroane, semen că mulți sunt cei care îl regretă.

Deși anul a început cum nu se poate mai prost pentru Loredana, artista are alături o mulțime de persoane care o sprijină și o susțin în aceste momente. Și fanii săi îi sunt alături, iar mesajele de susținere și condoleanțe au curs în mediul online.

Foto: Facebook