Ce planuri are Iulia Vântur pentru 2026, alături de Salman Khan: „Nu credeam că voi spune asta”

Iulia Vântur a renunțat la faima din România, dar a atins succesul și în țara pe care a ales-o: India. Blondina locuiește acolo alături de partenerul ei, Salman Khan, și duce o viață de poveste. După mai bine de un deceniu de când a părăsit meleagurile natale, fosta vedetă Pro TV a vorbit despre planurile uriașe pe care le are alături de celebrul actor indian.

Cu toate că a renunțat la atenția publică din România, Iulia Vântur este în continuare una dintre cele mai cunoscute prezențe feminine de la noi. Cu toate că este o prezență foarte discretă în mediul online și rare sunt momentele în care vorbește despre viața ei personală, vedeta a luat prin surprindere cu cele mai recente declarații.

Ce planuri are Iulia Vântur pentru 2026, alături de Salman Khan

Pentru anul 2026 Iulia Vântur are niște obiective clare în ceea ce privește viața personală: mai multă relaxare și timp pentru ea.

„În viața personală îmi doresc să aduc mai mult timp pentru relaxare, me time, fără deadline-uri și grabă. Îmi doresc să petrec mai mult timp și acasă. Ultimii ani au fost intenși, cu foarte multe proiecte și în afara Indiei. Nu credeam că voi spune asta, pentru că îmi place să călătoresc, însă cred că ar trebui să mai relaxez ritmul, cred că am făcut mai multe zboruri decât piloții. Majoritatea, în scop profesional.”, a spus vedeta pentru viva.ro.

Când vine vorba de viața profesională, anul 2026 arată strălucitor pentru Iulia Vântur, care și-a obținut un rol important în proiecte alături de partenerul său de viață, Salman Khan. Mai mult, ea își dorește să aducă România în ceea ce face.

„Urmează alte două piese în filme bollywoodiene. Și încă două single-uri, deja aflate în pregătire. Îmi doresc să aduc sound-ul autentic românesc în India, să fac un camp cu producători români și indieni, să creăm un sound nou, care să mă reprezinte, în care să aduc împreună cele două lumi ale mele. În 2026, voi face ce-mi place cel mai mult, voi cânta pentru oameni, în concerte, peste tot în lume. Voi începe alte două filme și să sperăm că se va lansa tot anul acesta și filmul de acțiune pentru care tocmai am filmat la Londra. Am în plan multe proiecte frumoase. Știu că cineva, acolo sus, mă iubește și mă va duce exact acolo unde trebuie să fiu, să fac exact ce e bine. Pentru mine și pentru cei din jur”, a mai spus vedeta.

