Acasă » Știri » Ce planuri are Iulia Vântur pentru 2026, alături de Salman Khan: „Nu credeam că voi spune asta”

Ce planuri are Iulia Vântur pentru 2026, alături de Salman Khan: „Nu credeam că voi spune asta”

De: Denisa Iordache 16/01/2026 | 14:10
Ce planuri are Iulia Vântur pentru 2026, alături de Salman Khan: „Nu credeam că voi spune asta”
Ce planuri și-a făcut Iulia Vântur pentru 2026 ,alături de Salman Khan
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Iulia Vântur a renunțat la faima din România, dar a atins succesul și în țara pe care a ales-o: India. Blondina locuiește acolo alături de partenerul ei, Salman Khan, și duce o viață de poveste. După mai bine de un deceniu de când a părăsit meleagurile natale, fosta vedetă Pro TV a vorbit despre planurile uriașe pe care le are alături de celebrul actor indian.

Cu toate că a renunțat la atenția publică din România, Iulia Vântur este în continuare una dintre cele mai cunoscute prezențe feminine de la noi. Cu toate că este o prezență foarte discretă în mediul online și rare sunt momentele în care vorbește despre viața ei personală, vedeta a luat prin surprindere cu cele mai recente declarații.

Ce planuri are Iulia Vântur pentru 2026, alături de Salman Khan

Pentru anul 2026 Iulia Vântur are niște obiective clare în ceea ce privește viața personală: mai multă relaxare și timp pentru ea.

„În viața personală îmi doresc să aduc mai mult timp pentru relaxare, me time, fără deadline-uri și grabă. Îmi doresc să petrec mai mult timp și acasă. Ultimii ani au fost intenși, cu foarte multe proiecte și în afara Indiei. Nu credeam că voi spune asta, pentru că îmi place să călătoresc, însă cred că ar trebui să mai relaxez ritmul, cred că am făcut mai multe zboruri decât piloții. Majoritatea, în scop profesional.”, a spus vedeta pentru viva.ro.

Când vine vorba de viața profesională, anul 2026 arată strălucitor pentru Iulia Vântur, care și-a obținut un rol important în proiecte alături de partenerul său de viață, Salman Khan. Mai mult, ea își dorește să aducă România în ceea ce face.

„Urmează alte două piese în filme bollywoodiene. Și încă două single-uri, deja aflate în pregătire. Îmi doresc să aduc sound-ul autentic românesc în India, să fac un camp cu producători români și indieni, să creăm un sound nou, care să mă reprezinte, în care să aduc împreună cele două lumi ale mele. În 2026, voi face ce-mi place cel mai mult, voi cânta pentru oameni, în concerte, peste tot în lume. Voi începe alte două filme și să sperăm că se va lansa tot anul acesta și filmul de acțiune pentru care tocmai am filmat la Londra. Am în plan multe proiecte frumoase. Știu că cineva, acolo sus, mă iubește și mă va duce exact acolo unde trebuie să fiu, să fac exact ce e bine. Pentru mine și pentru cei din jur”, a mai spus vedeta.

CITEȘTE ȘI:

Înainte de Salman Khan și Bollywood, Iulia Vântur râdea cu Marius Moga și mânca sandvișuri, nu curry

Cum reușește Iulia Vântur să aibă o siluetă de invidiat la 45 de ani! Ce bea în fiecare dimineață, pe stomacul gol

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Diploma care îți garanta un loc de muncă bine plătit în trecut, astăzi te poate lăsa fără job
Știri
Diploma care îți garanta un loc de muncă bine plătit în trecut, astăzi te poate lăsa fără job
Sofia Vicoveanca a fost externată, după ce a suferit un infarct. În ce stare se află acum
Știri
Sofia Vicoveanca a fost externată, după ce a suferit un infarct. În ce stare se află acum
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan,...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a justificat comportamentul, după ce a fost „urecheat” de Cristi Chivu, în direct. Românul a fost călcat pe nervi
Adevarul
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi 24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Prima vizită în service contează: ce beneficii ai dacă ajungi pentru prima dată
Promotor.ro
Prima vizită în service contează: ce beneficii ai dacă ajungi pentru prima dată
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Un mare dezvoltator de jocuri video, prezent și în România, concediază 15% din angajați
go4it.ro
Un mare dezvoltator de jocuri video, prezent și în România, concediază 15% din angajați
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Diploma care îți garanta un loc de muncă bine plătit în trecut, astăzi te poate lăsa fără job
Diploma care îți garanta un loc de muncă bine plătit în trecut, astăzi te poate lăsa fără job
BANCUL ZILEI | „Cum se spune: șoric sau șorici?”
BANCUL ZILEI | „Cum se spune: șoric sau șorici?”
Sofia Vicoveanca a fost externată, după ce a suferit un infarct. În ce stare se află acum
Sofia Vicoveanca a fost externată, după ce a suferit un infarct. În ce stare se află acum
Furt de un milion de euro! Un seif plin cu bani a fost furat din Mediaș
Furt de un milion de euro! Un seif plin cu bani a fost furat din Mediaș
Pescobar îl „pulverizează” pe patronul Fryday. Ce l-a scos din minți pe Paul Nicolau: “Să-mi ...
Pescobar îl „pulverizează” pe patronul Fryday. Ce l-a scos din minți pe Paul Nicolau: “Să-mi pupe mâinile și picioarele”
Cât au pierdut românii care au avut banii la bancă în 2025. A fost unul dintre cei mai nefericiți ...
Cât au pierdut românii care au avut banii la bancă în 2025. A fost unul dintre cei mai nefericiți ani
Vezi toate știrile
×