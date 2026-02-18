Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » E însărcinată la 47 de ani! Vedeta TV a făcut marele anunț, la scurt timp după ce s-a căsătorit a patra oară

O vedetă britanică a făcut un anunț important! La doar câteva săptămâni după ce și-a oficializat relația într-o ceremonie organizată în Dubai, aceasta a anunțat că este însărcinată și urmează să devină mamă pentru a șasea oară. 

După o căsătorie fulger care a surprins atât fanii, cât și presa tabloidă, Katie Price revine în centrul atenției cu o posibilă veste importantă. Ea urmează să devină, din nou, mamă! Vedeta britanică, în vârstă de 47 de ani, s-a căsătorit recent în Dubai cu Lee Andrews, în vârstă de 43 de ani, după o relație care ar fi început cu doar două săptămâni înainte de nuntă.

După ceremonie, ea s-a întors pentru scurt timp în Marea Britanie, apoi a revenit în Emiratele Arabe Unite pentru luna de miere. Cei doi au petrecut momente frumoase împreună și s-au bucurat de multă căldură.

Prin mai multe mesaje publicate pe rețelele sociale, vedeta a lăsat să se înțeleagă că familia lor s-ar putea mări în curând. În același timp, a vizat-o direct pe fosta logodnică a soțului său, Alana Percival, cu care acesta ar fi avut o relație serioasă anul trecut.

„Alana, știu că respingerea nu e plăcută și sunt căsătorită cu Lee Andrews, bărbatul pe care ți-l dorești și pe care nu-l vei mai avea niciodată.

Minciunile și insultele constante arată clar cât de amară ești, du-te și trăiește-ți viața, fetițo.

Știu adevărul și acum te faci de râs, du-te și ai puțin respect pentru tine. Știu totul despre tine și cine ești.

Cel puțin sunt femeia adevărată pe care a găsit-o și pe care o merită, dar te rog să te bucuri cum ne construim imperiul în timp ce eu am copilul lui.

Acum dispari înapoi sub podul ăla, trol mic și irelevant”, sunt câteva dintre mesaje.

Postările au stârnit controverse și au alimentat speculațiile privind o posibilă sarcină, mai ales după ce și Lee a publicat un mesaj sugestiv despre viitorul lor în trei: „Cuplu perfect, în curând vom fi tripli.”

Câți copii mai are Katie Price

Katie Price este deja mama a cinci copii și urmează ca familia să se mărească. Primul său fiu, Harvey, s-a născut în 2002 și îl are ca tată pe fostul fotbalist al echipei Manchester United, Dwight Yorke. Ulterior, în timpul mariajului cu Peter Andre, au venit pe lume Junior și Princess.

Din relația cu Kieran Hayler, de care s-a despărțit în 2018 și divorțul s-a finalizat în 2021, mai are doi copii, Jett și Bunny. În trecut, a mai fost căsătorită și cu Alex Reid, însă relația lor a durat doar un an.

CITEȘTE ȘI: Concurenta de la Insula Iubirii, însărcinată pentru a doua oară! A făcut anunțul chiar de Ziua Îndrăgostiților

Veste bună pentru mamele din București. Sumele au fost achitate integral

