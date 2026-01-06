Acasă » Știri » De ce s-a despărțit Veronica de Ahmed de la Casa iubirii. Am aflat motivul adevărat

De ce s-a despărțit Veronica de Ahmed de la Casa iubirii. Am aflat motivul adevărat

De: Simona Tudorache 06/01/2026 | 17:37
De ce s-a despărțit Veronica de Ahmed de la Casa iubirii. Am aflat motivul adevărat
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Veronica de la Casa Iubirii a decis să renunțe la relația cu Ahmed. Tensiunile dintre ei au devenit tot mai evidente, iar situația nu este una ușor de dus. Veronica îl tratează cu răceală pe Ahmed în majoritatea timpului, dar regretă și că îl face să sufere. Ultima lor discuție s-a lăsat cu lacrimi iar spiritele s-au încins. Andreea Mantea a încercat să liniștească apele.

La sfârșitul anului trecut, Veronica l-a prezentat pe Ahmed și mamei sale, care în luna decembrie a ajuns în platourile Kanal D. Concurentul de la Casa Iubirii s-a dovedit un bărbat galant, iar femeia s-a declarat cucerită de felul lui de a fi. Atunci nimic nu părea să le perturbe legătura.

Între timp, relația dintre Veronica și Ahmed pare că dă semne că ajunge la final, dar nimeni nu știe, cu adevărat, ce se întâmplă. Mai ales după ce tinerii au fost la părinții lui acasă unde Veronica a reușit să îi cucerească pe părinții lui Ahmed.

Marcat de felul în care evoluează lucrurile între ei, Ahmed a întrebat-o direct pe Veronica: „Vrei să pui punct?”.

Veronica a decis să rupă relația cu Ahmed

Veronica a avut pentru el un răspuns afirmativ, iar asta l-a întărâtat și mai mult. Ahmed a continuat să o iscodească: „De ce?”.

Concurenta de la Casa Iubirii i-a explicat tânărului că se teme de fiecare dată de reacția lui și are convingerea că nu o să își schimbe comportamentul.

„Pentru că eu așa n-am cunoscut… Și mi-e frică de faptul că ai putea să fii așa”, a venit răspunsul ei.

Ahmed este debusolat de spusele Veronicăi și nu înțelege cum s-a ajuns aici. El se arată contrariat de modul în care au evoluat lucrurile între ei.

„Eu cred că mă iei la mișto!”

Ahmed: „Mă iei la mișto?”
Veronica: „Mi-aș dori”
Ahmed: Mă iei la mișto?
Veronica: „Nu!”

Ahmed: „Ascultă-mă! Eu cred că mă iei la mișto și nu vreau să cred că tu ești exact cum sunt ei acum!”.

Andreea Mantea: „Ce se întâmplă, Veronica? De ce plângi acum?”
Veronica:  „Nu mai pot!”.

Ahmed a plâns după cearta cu Veronica

Marcat de cele întâmplate, tânărul s-a întors în casa băieților și a lăsat lacrimile să îi curgă. Aceeași reacție a avut-o și Veronica, care s-a învinovățit pentru felul în care l-a tratat pe Ahmed.

Dorobanțu încearcă să îl calmeze pe Ahmed: „Trebuie să te liniștești! Nu s-a întâmplat nimic atât de grav”.

Citește și: Va fi tată pentru prima oară! Fostul concurent de la „Casa iubirii” a făcut anunțul la începutul anului 2026

Citește și: Am aflat care este secretul din spatele transformării prezentatorului de la Kanal D: „Am slăbit de frică, nu ca să arăt bine”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Știri
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat…
Cât câștigă un nepalez în 2026, în domeniul curățeniei. Suma și beneficiile pe care le primește lunar
Știri
Cât câștigă un nepalez în 2026, în domeniul curățeniei. Suma și beneficiile pe care le primește lunar
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Topul celor mai geroase ierni din România
Adevarul
Topul celor mai geroase ierni din România
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona...
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor
Click.ro
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Demonstrația de forță a lui Trump în Venezuela reprezintă o lovitură dură pentru Rusia lui Putin. „Nu este un aliat de încredere”
Digi24
Demonstrația de forță a lui Trump în Venezuela reprezintă o lovitură dură pentru Rusia lui...
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat ...
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Cât câștigă un nepalez în 2026, în domeniul curățeniei. Suma și beneficiile pe care le primește ...
Cât câștigă un nepalez în 2026, în domeniul curățeniei. Suma și beneficiile pe care le primește lunar
Delia își caută părinții biologici din România, după ce a fost dusă în Italia la doar o lună: ...
Delia își caută părinții biologici din România, după ce a fost dusă în Italia la doar o lună: „Nu îi judec, vreau doar să îi cunosc”
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit! Valul de hate a început ...
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit! Valul de hate a început să curgă: „Iartă-mă că întreb. Ești vie?”
„Bodyguardul lui Dumnezeu” s-a aruncat în apele înghețate din Cipru și a prins crucea de Bobotează: ...
„Bodyguardul lui Dumnezeu” s-a aruncat în apele înghețate din Cipru și a prins crucea de Bobotează: „Mi s-a tăiat respirația”
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. A fost celebrul autor al biografiilor lui Francis Ford Coppola ...
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. A fost celebrul autor al biografiilor lui Francis Ford Coppola și Eric Clapton
Vezi toate știrile
×