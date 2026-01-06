De ce s-a despărțit Veronica de Ahmed de la Casa iubirii. Am aflat motivul adevărat

Veronica de la Casa Iubirii a decis să renunțe la relația cu Ahmed. Tensiunile dintre ei au devenit tot mai evidente, iar situația nu este una ușor de dus. Veronica îl tratează cu răceală pe Ahmed în majoritatea timpului, dar regretă și că îl face să sufere. Ultima lor discuție s-a lăsat cu lacrimi iar spiritele s-au încins. Andreea Mantea a încercat să liniștească apele.

La sfârșitul anului trecut, Veronica l-a prezentat pe Ahmed și mamei sale, care în luna decembrie a ajuns în platourile Kanal D. Concurentul de la Casa Iubirii s-a dovedit un bărbat galant, iar femeia s-a declarat cucerită de felul lui de a fi. Atunci nimic nu părea să le perturbe legătura.

Între timp, relația dintre Veronica și Ahmed pare că dă semne că ajunge la final, dar nimeni nu știe, cu adevărat, ce se întâmplă. Mai ales după ce tinerii au fost la părinții lui acasă unde Veronica a reușit să îi cucerească pe părinții lui Ahmed.

Marcat de felul în care evoluează lucrurile între ei, Ahmed a întrebat-o direct pe Veronica: „Vrei să pui punct?”.

Veronica a decis să rupă relația cu Ahmed

Veronica a avut pentru el un răspuns afirmativ, iar asta l-a întărâtat și mai mult. Ahmed a continuat să o iscodească: „De ce?”.

Concurenta de la Casa Iubirii i-a explicat tânărului că se teme de fiecare dată de reacția lui și are convingerea că nu o să își schimbe comportamentul.

„Pentru că eu așa n-am cunoscut… Și mi-e frică de faptul că ai putea să fii așa”, a venit răspunsul ei.

Ahmed este debusolat de spusele Veronicăi și nu înțelege cum s-a ajuns aici. El se arată contrariat de modul în care au evoluat lucrurile între ei.

„Eu cred că mă iei la mișto!”

Ahmed: „Mă iei la mișto?”

Veronica: „Mi-aș dori”

Ahmed: Mă iei la mișto?

Veronica: „Nu!”

Ahmed: „Ascultă-mă! Eu cred că mă iei la mișto și nu vreau să cred că tu ești exact cum sunt ei acum!”.

Andreea Mantea: „Ce se întâmplă, Veronica? De ce plângi acum?”

Veronica: „Nu mai pot!”.

Ahmed a plâns după cearta cu Veronica

Marcat de cele întâmplate, tânărul s-a întors în casa băieților și a lăsat lacrimile să îi curgă. Aceeași reacție a avut-o și Veronica, care s-a învinovățit pentru felul în care l-a tratat pe Ahmed.

Dorobanțu încearcă să îl calmeze pe Ahmed: „Trebuie să te liniștești! Nu s-a întâmplat nimic atât de grav”.

