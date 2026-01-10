Acasă » Știri » Khloé Kardashian vrea să fie „înghețată și conservată” ca să-și păstreze tinerețea. „Sunt foarte vanitoasă”

De: Diana Cernea 10/01/2026 | 22:10
Khloé Kardashian nu se ascunde după cuvinte frumoase când vine vorba de îmbătrânire. La 41 de ani, vedeta recunoaște că este extrem de atentă la felul în care arată și spune deschis că va face tot ce ține de ea pentru a-și păstra aspectul tânăr cât mai mult timp.

„Nu mă sperie vârsta, ci ideea de a nu mai arăta bine”

Într-un nou episod al podcastului său, Khloé in Wonder Land, Khloé Kardashian a făcut una dintre cele mai directe confesiuni din ultima vreme. „Sunt foarte vanitoasă”, a spus ea, explicând că nu are nicio problemă cu înaintarea în vârstă, atât timp cât acest lucru nu se vede pe chipul ei. „În momentul în care va fi posibil să fiu înghețată și conservată, înscrieți-mă fără să stați pe gânduri”, a glumit vedeta în episodul difuzat pe 7 ianuarie. „Nu mă deranjează cifra din buletin. Pot avea 104 ani — dacă arăt tânără, sunt perfect mulțumită.”

Khloé a subliniat că preferă sinceritatea totală în locul modestiei forțate. „Vreau să arăt într-un anumit fel și nu am nicio problemă să spun asta public.”

Ce proceduri și-a făcut vedeta și cum își întreține imaginea

Potrivit revistei People, această onestitate a devenit o caracteristică personală pentru Khloé Kardashian. În luna iunie, ea a reacționat la un videoclip viral al unui medic estetician care specula asupra intervențiilor ei recente, spunând că ia comentariile lui ca pe „un compliment”.

Vedeta a detaliat exact ce proceduri a făcut de-a lungul anilor: rinoplastie realizată de Dr. Raj Kanodia, Botox, tratamente cu Sculptra în zona obrazului de unde i-a fost îndepărtată o tumoră, laser pentru fermitatea pielii și fire de colagen pentru bărbie. A precizat, de asemenea, că a renunțat complet la fillere. Printre ritualurile ei se numără și celebrul tratament facial cu spermă de somon, devenit viral, dar și o pierdere în greutate de aproximativ 36 de kilograme, obținută „lent și constant”.

Dincolo de intervenții, Khloé spune că își păstrează tinerețea și prin atitudine și stil. De la petrecerea tematică western cu ocazia împlinirii a 40 de ani, până la aparițiile glam de la evenimentele familiei Kardashian-Jenner, vedeta continuă să mizeze pe look-uri îndrăznețe, diamante și estetică retro.

Pentru Khloé Kardashian, vârsta e doar un detaliu birocratic, în timp ce tinerețea e un proiect personal asumat fără inhibiții.

