Cum arată apartamentul Ramonei Olaru după renovare. Are aer condiționat cu display și litieră „OZN”

Ramona Olaru (35 de ani) s-a mutat în noul ei apartament. Vecina de la Neața cu Răzvan și Dani se află încă în amenajări, iar o parte dintre modificări le-a prezentat deja pe o rețea de socializare. Cum arată, de fapt, locuința care ar fi costat aproximativ 300.000 de euro. Decorul a fost gândit chiar de ea.

Ramona Olaru și-a văzut visul devenit realitate. Și-a cumpărat propriul apartament, locuință ce ar fi costat aproximativ 300.000 de euro. Încă de anul trecut, asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani s-a preocupat îndeaproape de tot ceea ce înseamnă decorarea interiorului. De la lustre, aer condiționat, mochetă, dressing, până la litierele pisicilor și baia special amenajată pentru animalele de companie. Ramona Olaru a muncit din greu pentru visul ei. După ce ani la rând a locuit în chirie, la finalul anului trecut a reușit să își cumpere un apartment în Pipera.

„A venit momentul! Ca să ne înțelegem… pentru prima dată și în sfârșit după atâția ani de stat în chirie și de muncă multă, în sfârșit apartamentul meu, casa mea. Mamă, doamne, câte am de semnat, dar nici nu mă deranjează că semnez atât de multe. Am întâlnit cei mai minunați oameni în această cursă și cu siguranță o să fie una și mai lungă când o să ne apucăm să amenajăm de la zero totul, ca să fie așa pe stilul meu”, spunea Ramona Olaru în urmă cu doar câteva luni.

Ramona Olaru se ocupă de amenajarea apartamentului ei

Încet, dar sigur, Ramona Olaru s-a apucat de tot ceea ce înseamnă amenajarea locuinței sale. Ca să fie pe placul ei și să se potrivească stilului său, aceasta a planificat totul de la zero. În prezent, asistenta de la Antena 1 mai are câțiva pași de urmat până când apartamentul ei să arate exact cum și-a dorit și cum l-a visat de la început. NU RATA: ”Bubuiala” din club a lovit-o în plin pe asistenta de la ”Neatza”! Ramonica, ți-a fugit asfaltul de sub piciorușe?

Ramona Olaru investește constant în designul locuinței sale. Pentru început, a reușit să tapeteze podeaua cu o mochetă groasă și pufoasă, să cumpere un pat uriaș din catifea – în dormitorul său – și un aer condiționat de ultimă generație – cu ecran LCD. Tot în dormitorul ei, asistenta de la Antena 1 a amenajat un colțișor pentru răsfățul zilnic, locul destinat cosmeticelor, accesoriilor și make-up-ului. Toate piesele de mobilier sunt realizate pe comandă, astfel încât fiecare spațiu din locuință să fie util.

„Nu că am avansat, m-am dus mult tare. Mai am foarte puțin, sunt pe ultima sută de metri. Vă mai arăt o dată patul meu super imens. Vreau să vă arăt și că am pus aerul ăsta condiționat, de care sunt îndrăgostită, pentru că am dat și foarte mult pe el, ce-i drept, dar era singurul care se potrivea în decorul acesta. Are imagine, e frumos, apare tot. Și aici nu este încă gata, mai sunt niște chestii de atârnat. O să vă arăt așa un sneak peak să vedeți cam cum se conturează totul. Aveam nevoie de spațiile astea toate să-mi pun toate bijuteriile. Sunt făcute pe comandă”, a mai spus prezentatoarea TV, tot la Instagram Story.

Nu doar de nevoile personale s-a ocupat în tot acest timp. Ramona Olaru a amenajat una dintre băi special pentru animalele sale de companie: două pisici, un hamster și doi pârși africani pitici. Asistenta la de la Antena 1 și-a uimit comunitatea de pe Instagram atunci când le-a prezentat litiera felinelor, litieră care dispune de un sistem de autocurățare, eliminare dublă a mirosurilor, sistem de ventilare și ionizare, compartiment închis pentru sacul de gunoi și un design compact și ergonomic. La o simplă căutare pe site-urile de specialitate, prețul unei litiere OZN este de aproximativ 1.300- 1.600 de lei.