Ritualul Mirelei Retegan. Cum se menține fondatoarea Găștii Zurli în formă, la 55 de ani

Mirela Retegan (55 de ani), fondatoarea trupei pentru copii Gașca Zurlii, acordă o deosebită atenție stilului de viață pe care îl are. În ciuda programul zilnic destul de încărcat, antreprenoarea are o rutină extrem de bine stabilită și câteva principii și credințe de la care nu se abate niciodată.

De meserie jurnalist și om de radio și televiziune, Mirela Retegan a devenit cunoscută la nivel național ca fondatoarea grupului pentru copii Gașca Zurlii. De asemenea, ea este fondatoarea Fundației Zurli, prin care organizează campanii și acțiuni caritabile pentru copiii care provind din familii nevoiașe.

Mirela Retegan, secretul tinereții fără bătrânețe

„Mama fenomenului Zurli”, așa cum a fost supranumită, Mirela Retegan a învățat să țină pasul cu ritmul alert al vieții sale. Deși în trecut și-a otrăvit organismul cu trei lucruri: zahăr, țigări și alcool, în prezent, jurnalista este mândră că a reușit să găsească un echilibru între mintre, corp și suflet. Disciplina, rutina și sportul sunt cele trei îngrediente-cheie în jurul cărora își organizează viața de zi cu zi.

“Mi-am otrăvit viața cu trei lucruri: zahăr, țigări și alcool. Au intrat în viața mea, în această ordine: zahărul când eram mică, nici nu îmi amintesc, țigările – pe la 19 ani și alcoolul, la 24 de ani. Toate au fost refugii: când îmi doream să mă simt mai bine, mâncam o ciocolată, o cutie de înghețată, o pungă de bomboane sau chiar o jumătate de tort”, spunea Mirela Retegan în urmă cu ceva timp.

Fiind o fire matinală, încă de la răsăritul soarelui, începând cu ora 6 dimineața, Mirela Retegan își rezervă două ore pentru antrenamentul fizic: sală și bazin. Pe lângă acest obicei, ea nu își încheie ziua fără să parcurgă cei 10.000 de pași recomandați de specialiștii în sănătate și nutriție.

„Sunt extrem de matinală, în fiecare zi! După 50 de ani mă străduiesc să fac mult sport, cât de mult pot iar în ultimul an, de la 6 la 8 dimineața mă găsiți la sală și la bazin. Fac și 10.000 de pași în fiecare zi, acord foarte multă atenție acestui lucru”, ne-a dezvăluit Mirela Retegan.

Într-o introspecție sinceră și asumată despre propria viață, după ce a mărturisit cum îți păstrează echilibrul în mijlocul unui program aglomerat dintr-o zi obișnuită de lucru, Mirela Retegan se descrie ca fiind asemenea unei furnici: harnică, disciplinată și muncitoare.

“Eu sunt o furnică. Una mică și neimportantă în Univers. Una mică și puțin mai importantă în mușuroiul meu. Dar tot furnică sunt!”, a completat Mirela Retegan pentru Click!.

