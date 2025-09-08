Un nou scandal în Gașca Zurli! Bucătărașul Lulu îi cere explicații Mirelei Retegan cu privire la încasările primite de la donatori: ”Pe ce s-au dus banii noștri?!”

Continuă scandalul în Gașca Zurli la mai bine de un an de când mai mulți membri ai echipei și-au dat demisia! Deși Mirela Retegan a reușit să pună pe picioare o formulă nouă, se pare că mintea îi este tot la foștii angajați. Ionuț Varodi, cunoscut de copii drept Bucătărașul Lulu, a observat și a taxat-o imediat. Mai mult decât atât, i-a cerut socoteală cu privire la încasările primite de la donatori pentru Fundația Zurli.

În urmă cu mai bine de un an, Vero Căliman (Fetița Zurli), Ionuț Varodi (Bucătărașul Lulu) și Răzvan Marina (Truli) au anunțat că au părăsit trupa, în urma unor ”acțiuni neprietenoase”, așa cum a susținut chiar unul dintre cei trei actori. Totuși, Mirela Retegan nu s-a dat bătută și a făcut tot posibilul ca proiectul Gașca Zurli să meargă mai departe. A găsit noi personaje și s-a apucat de treabă, însă controversele nu s-au terminat.

Ce i-a transmis Ionuș Varodi Mirelei Retegan

Recent, Ionuț Varodi a publicat un videoclip pe TikTok în care o atacă pe Mirela Retegan. Acesta a luat un filmuleț dintr-o emisiune TV în care fondatoarea proiectului pentru copii îl menționează pe Bucătărașul Lulu, personajul pe care el l-a interpretat. Astfel, a ținut să o corecteze.

„(n.r. Bucătărașul Lulu) Și-a dat demisia pe 30 sau 31 ianuarie 2024. Ăla de care spui tu, tăntișor, e Bucătărașul Zurli. Așa că lasă odată harneala. Mai bine spune-ne. Știu, de Fundația Zurli”, a spus Ionuț Varodi.

Mai departe, actorul a început să îi ceară explicații Mirelei Retegan referitoare la donațiile primite pentru Fundația Zurli. Ionuț Varodi a mărturisit că a fost unul dintre donatori, însă nu știe ce s-a întâmplat cu banii oferiți.

„Spune-ne, în calitate de fost donator, aș vrea să văd puțină transparență în ceea ce privește încasările, pe ce s-au dus banii noștri ai donatorilor și în ce scopuri și campanii s-au folosit. Mai bine ne spui asta decât să-mi folosești numele pe unde mergi. Iertați-mă pe mine, nu puțină transparență. Transparență totală! Și nu acum, în ultimul an, că nu am fost donator în ultimul an și nu mă interesează ce ai făcut acum în ultimul an. Mă interesează transparența în ceea ce privește, nu știu, de 2023-ul, de exemplu, sau 2022-ul, când donam activ. Să ținem cont că anumite lucruri și obiecte sunt de la sponsor, nu cumpărate din banii donați. Restul. De banii donați, de oameni. Vrem și noi niște transparență. XOXO, eu sunt Lulu”, a mai spus actorul.

