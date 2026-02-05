Suma cu care vinde ANAF o garsonieră de 32 mp. Licitația va avea loc pe 19 februarie

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (D.G.R.F.P.) Timișoara, prin intermediul Administrației Județene a Finanțelor Publice (A.J.F.P.) Timiș, organizează o licitație publică pentru vânzarea unui apartament situat în comuna Giroc, județul Timiș. Imobilul este deținut de debitorul Adochiței Mugurel Adelin și va fi valorificat prin intermediul acestei proceduri în data de 19 februarie 2026, începând cu ora 14:00. Evenimentul se va desfășura la sediul instituției din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, în Amfiteatru.

Apartamentul scoasă la vânzare este unul cu o singură cameră, fiind dotat cu toate facilitățile necesare unei locuințe compacte și funcționale. Locuința cuprinde un hol de intrare, o bucătărie, un dormitor, o baie și un balcon, oferind o suprafață utilă de 32,20 metri pătrați. În plus, proprietatea include și un loc de parcare, aspect important într-o zonă unde parcarea poate reprezenta o provocare.

Suma cu care vinde ANAF o garsonieră de 32 mp

Apartamentul face parte dintr-un bloc situat pe Bulevardul Soarelui, nr. 181, bloc A, etaj 1, apartament 8, în comuna Giroc, județul Timiș. Cotele aferente terenului sunt de 40/4521, iar cotele părților comune se ridică la 366/10000. Înregistrarea apartamentului în sistemul electronic de vânzări este realizată sub ID-ul 416035-C1-U8 Giroc.

Prețul de pornire al licitației este stabilit la 262.424 lei, sumă care nu include TVA. Procedura de vânzare va fi realizată în conformitate cu Publicația de vânzare nr. TMG_DEF 60-7/28.01.2026 și 1023/28.01.2026, care detaliază toate condițiile și etapele licitației.

Licitațiile publice organizate de ANAF pentru valorificarea bunurilor mobile și imobile ale debitorilor urmăresc recuperarea creanțelor fiscale restante și reprezintă o modalitate transparentă prin care statul poate valorifica activele proprietarilor care nu și-au achitat obligațiile către bugetul de stat. În cazul apartamentului din Giroc, procedura oferă oportunitatea de a achiziționa o locuință complet utilată, cu un loc de parcare inclus, într-o zonă aflată în proximitatea Timișoarei, cu acces rapid la principalele artere de transport și servicii.

Apartamentele cu o cameră, cum este cel scos la licitație, sunt adesea căutate atât de tineri, cât și de investitori care doresc să închirieze locuința ulterior. Suprafața compactă și structura simplă a locuinței o fac potrivită pentru cupluri sau persoane singure, oferind în același timp un grad de confort ridicat prin compartimentarea practică și facilitățile adiacente, cum ar fi balconul și locul de parcare.

CITEȘTE ȘI: Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin

De la 309 lei la factură de coșmar. Cât a ajuns gazul într-un apartament din București