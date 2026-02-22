Acasă » Știri » Tatăl lui Selly i-a pus întrebarea cea mare: „Te vei căsători cu Smaranda?” Cum a răspuns influencerul la detectorul de minciuni

Tatăl lui Selly i-a pus întrebarea cea mare: „Te vei căsători cu Smaranda?” Cum a răspuns influencerul la detectorul de minciuni

De: Alina Drăgan 22/02/2026 | 13:50
Tatăl lui Selly i-a pus întrebarea cea mare: Te vei căsători cu Smaranda? Cum a răspuns influencerul la detectorul de minciuni
Selly este gata să facă pasul cel mare /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
17 poze
Vezi galeria foto

Selly și iubita sa Smaranda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de șapte ani. Cei doi se iubesc încă de pe vremea când erau doar niște adolescenți și au evoluat frumos împreună. Acum, volggerul a luat pe toată lumea prin surprindere și a vorbit și despre căsătorie. Selly este gata să facă pasul cel mare!

Selly și Smaranda s-au cunoscut în anul 2018, în perioada liceului, când vloggerul era deja apreciat în mediul online, dar nu ajunsese la notorietatea de astăzi. S-au îndrăgostit și de atunci formează un cuplu. Astăzi, după șapte ani petrecuți împreună, aceștia au o relație solidă și s-au mutat împreună în Capitală. Mai mult, se pare că sunt gata să își ducă relația la nivelul următor.

Selly este gata să facă pasul cel mare

Așa cum spuneam, Selly și Smaranda formează un cuplu încă de pe vremea când erau doar niște adolescenți, iar viața lor era cu mult mai simplă. Timpul a trecut, s-au mutat împreună, iar în timp ce vloggerul și-a dus succesul la un nivel impresionant, iubita lui a ales să urmeze o carieră în medicină.

Selly este gata să facă pasul cel mare /Foto: Instagram

Ei bine, recent, Selly a făcut o mărturisire care i-a surprins pe fanii săi din mediul online. Se pare că acesta este gata să facă pasul cel mare și deja se gândește la căsătorie. Dezvăluirea a fost făcută în cea mai nouă ediția a emisiunii „Testul Poligraf”.

De această dată, Selly a ieșit din rolul de moderator și fost supus detectorului de minciuni, iar partener i-a fost chiar tatăl său. Fără a își menaja fiul, acesta l-a întrebat direct dacă are de gând să se o ceară pe Smaranda de soție, iar răspunsul lui a fost un mare „DA”.

Intențiile serioase ale lui Selly au fost confirmate și de către examinatorul Octavian, care a dat verdictul și a garantat că influencerul spune adevărul. Mai mult, Selly a lăsat de înțeles că ar putea să facă pasul cel mare destul de curând.

Tatăl lui Selly: Prima întrebare este: O să te căsătorești cu Smaranda?

Selly: DA!

Tatăl lui Selly: Mă bucur.

Octavian: Este sincer!

Selly: Urmează, 100%.

Octavian: Deci stați aproape că urmează ceva zice Selly.

Selly și Playboi Carti, flancați de bodyguarzi după after party-ul din Paris! Imagini epice cu concertul artistului de la Gate Club

După învinuirile de ilegalități, Selly vine cu probe: “Această acuzație este pe cât de gravă, pe atât de falsă”

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce renunță tot mai mulți oameni la gazonul din curte. Cu ce îl înlocuiesc
Știri
De ce renunță tot mai mulți oameni la gazonul din curte. Cu ce îl înlocuiesc
Ce salariu are un angajat la KFC în 2026. Cât câștigă lunar
Știri
Ce salariu are un angajat la KFC în 2026. Cât câștigă lunar
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
Gandul.ro
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk. Suma cu 15 zerouri pe care o deține pe un card cadou
Adevarul
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk....
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
go4it.ro
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
Gandul.ro
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Bostănică a pus-o la zid pe Iuliana Beregoi: „Îmi scriu fostele tale prietene că le șantajezi”. ...
Andreea Bostănică a pus-o la zid pe Iuliana Beregoi: „Îmi scriu fostele tale prietene că le șantajezi”. Olga Verbițchi a scos la iveală planul secret
De ce renunță tot mai mulți oameni la gazonul din curte. Cu ce îl înlocuiesc
De ce renunță tot mai mulți oameni la gazonul din curte. Cu ce îl înlocuiesc
Ce salariu are un angajat la KFC în 2026. Cât câștigă lunar
Ce salariu are un angajat la KFC în 2026. Cât câștigă lunar
Cât costă un tur în Piața Obor. Străinii plătesc zeci de euro să admire fructe, legume și să ...
Cât costă un tur în Piața Obor. Străinii plătesc zeci de euro să admire fructe, legume și să consume mici: „Sunt din SUA, nu avem aşa ceva”
BANCUL ZILEI | Sora mea s-a combinat cu un doctor
BANCUL ZILEI | Sora mea s-a combinat cu un doctor
Cât a ajuns să coste o zambilă în 2026. Cu câți lei se vinde în București
Cât a ajuns să coste o zambilă în 2026. Cu câți lei se vinde în București
Vezi toate știrile
×