Tatăl lui Selly i-a pus întrebarea cea mare: „Te vei căsători cu Smaranda?” Cum a răspuns influencerul la detectorul de minciuni

Selly și iubita sa Smaranda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de șapte ani. Cei doi se iubesc încă de pe vremea când erau doar niște adolescenți și au evoluat frumos împreună. Acum, volggerul a luat pe toată lumea prin surprindere și a vorbit și despre căsătorie. Selly este gata să facă pasul cel mare!

Selly și Smaranda s-au cunoscut în anul 2018, în perioada liceului, când vloggerul era deja apreciat în mediul online, dar nu ajunsese la notorietatea de astăzi. S-au îndrăgostit și de atunci formează un cuplu. Astăzi, după șapte ani petrecuți împreună, aceștia au o relație solidă și s-au mutat împreună în Capitală. Mai mult, se pare că sunt gata să își ducă relația la nivelul următor.

Selly este gata să facă pasul cel mare

Așa cum spuneam, Selly și Smaranda formează un cuplu încă de pe vremea când erau doar niște adolescenți, iar viața lor era cu mult mai simplă. Timpul a trecut, s-au mutat împreună, iar în timp ce vloggerul și-a dus succesul la un nivel impresionant, iubita lui a ales să urmeze o carieră în medicină.

Ei bine, recent, Selly a făcut o mărturisire care i-a surprins pe fanii săi din mediul online. Se pare că acesta este gata să facă pasul cel mare și deja se gândește la căsătorie. Dezvăluirea a fost făcută în cea mai nouă ediția a emisiunii „Testul Poligraf”.

De această dată, Selly a ieșit din rolul de moderator și fost supus detectorului de minciuni, iar partener i-a fost chiar tatăl său. Fără a își menaja fiul, acesta l-a întrebat direct dacă are de gând să se o ceară pe Smaranda de soție, iar răspunsul lui a fost un mare „DA”.

Intențiile serioase ale lui Selly au fost confirmate și de către examinatorul Octavian, care a dat verdictul și a garantat că influencerul spune adevărul. Mai mult, Selly a lăsat de înțeles că ar putea să facă pasul cel mare destul de curând.

Tatăl lui Selly: Prima întrebare este: O să te căsătorești cu Smaranda?

Selly: DA!

Tatăl lui Selly: Mă bucur.

Octavian: Este sincer!

Selly: Urmează, 100%.

Octavian: Deci stați aproape că urmează ceva zice Selly.

Selly și Playboi Carti, flancați de bodyguarzi după after party-ul din Paris! Imagini epice cu concertul artistului de la Gate Club

După învinuirile de ilegalități, Selly vine cu probe: “Această acuzație este pe cât de gravă, pe atât de falsă”

Foto: Instagram